Pionero chino de pantallas flexibles busca financiación

Royole Corp., un fabricante de pantallas flexibles de China, quiere captar alrededor de US$ 1,000 millones en una ronda de financiación antes llevar a cabo una oferta de venta inicial, dijeron personas familiarizadas con el tema.

La compañía con sede en Shenzhen, China, tiene un objetivo de valoración de al menos US$ 8,000 millones en la ronda, ya que quiere ampliar sus instalaciones de ventas, marketing e investigación, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto es privado. La compañía está considerando una salida a bolsa, pero no ha determinado la ubicación para una flotación, dijeron las personas.

Royole, que presentó el primer teléfono comercial plegable del mundo el año pasado, compite con Samsung Electronics Co. y BOE Technology Group Co. para producir pantallas flexibles utilizando diodos orgánicos emisores de luz.

Después de mostrar su tecnología integrada en sombreros en la Copa Mundial de la FIFA 2018, la compañía está trabajando con Airbus para instalar pantallas en aviones, y también trabaja con clientes de ropa, muebles y suministros de cocina.

La compañía, que se valoró en unos US$ 5,000 millones en una ronda de financiamiento anterior, ha invertido 11,000 millones de yuanes (US$ 1,600 millones) en la construcción de una planta para pantallas flexibles en Shenzhen, que entró en producción en junio.

Connie Liu, portavoz de Royole, no quiso comentar sobre la captación de capital y la posible salida a bolsa.

Royole fue fundada por Bill Liu, Peng Wei y Xiaojun Yu, que estudiaron en la Universidad de Stanford. La línea de productos de la compañía también incluye salas de cine tridimensionales, pantallas flexibles "portátiles" y un cuaderno de escritura inteligente, que se vende en Amazon.com, JD.com y en las tiendas más importantes de China, Estados Unidos y Europa.

Los inversores iniciales de Royole incluyen Knight Capital, IDG Capital, Poly Capital Management, AMTD Group, los fondos del magnate chino Xie Zhikun y el brazo de capital de riesgo del Gobierno de Shenzhen.