Pinterest se une a compañías unicornio que cotizarán en bolsa

El sitio de búsqueda de imágenes Pinterest Inc. presentó una solicitud de oferta pública inicial en medio de una explosión de actividad entre empresas relacionadas con la tecnología que pronto cotizarán en EE.UU.

Pinterest tiene contemplado cotizar sus acciones a partir de abril, dijo el jueves una persona familiarizada con el asunto.

La compañía con sede en San Francisco presentó la solicitud el viernes con una oferta inicial de US$ 100 millones, una cantidad de marcador de posición utilizada para calcular tarifas que es probable que cambie. Si bien los términos propuestos de la venta de acciones no se divulgarán antes de una presentación posterior, Pinterest podría recaudar aproximadamente US$ 1,500 millones en una oferta inicial que la avalúa en US$ 12,000 millones o más, dijeron personas familiarizadas con el tema.

La venta de acciones será liderada por bancos como Grupo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase & Co. y Allen & Co., según la presentación del viernes. Instagram aplicó para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker PINS. Pinterest tendrá una estructura de clase dual, lo que significa que sus acciones de clase B tienen los derechos de voto de 20 acciones ordinarias.

La compañía recaudó US$ 150 millones en una ronda de financiación privada en 2017 para una valoración total aproximada de US$ 12,300 millones. Pinterest compartió confidencialmente sus planes de cotización con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. a principios de este año.

Crecimiento significativo

Pinterest ha experimentado un "crecimiento significativo" en número de usuarios y monetización en los últimos años, explica en la presentación. También dice que ha crecido rápidamente en los mercados internacionales al localizar contenido.

La compañía dijo que perdió US$ 63 millones en ingresos de US$ 756 millones en 2018, en comparación con una pérdida de US$ 130 millones en ingresos de US$ 473 millones en 2017.

Fundada en 2010, Pinterest es una de las compañías unicornio más longevas de Silicon Valley -startups con una valoración de más de US$ 1,000 millones, que se está preparando para cotizar en bolsa este año o poco después.

La oferta inicial de Lyft Inc., a través de la cual busca recaudar US$ 2,100 millones, está programada para el 28 de marzo. Se espera que su rival más grande de transporte alternativo, Uber Technologies Inc., presente su solicitud de oferta pública en abril para cotizar en la NYSE que podría valorarla en hasta US$ 120,000 millones, dijeron personas familiarizadas con el tema.

Otras compañías tecnológicas y de aplicaciones que están considerando cotizar este año son la compañía de entrega de alimentos Postmates Inc. y Slack Technologies Inc.