Pfizer no cobrará a países desarrollados menos que a EE.UU. por pedido similar de vacunas COVID-19 La firma estadounidense dijo que su ganancia cayó en el trimestre a US$ 3,430 millones, o 61 centavos por acción, desde los US$ 5,050 millones, o 89 centavos por papel, del mismo lapso de un año antes.