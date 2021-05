El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer dijo este martes que espera vender este año US$ 1,600 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, desarrollada junto a BioNTech, por unos US$ 26,000 millones.

La cifra es bastante superior a los US$ 15,000 millones previstos en febrero por la empresa para el total del año.

Pero desde entonces la compañía firmó otros contratos para el 2021, especialmente con la Comisión Europea, y el martes indicó que también llegó a acuerdos con Canadá e Israel para proporcionarles vacunas más adelante.

A la vez, Pfizer indicó en un comunicado “estar en proceso de negociar potenciales contratos similares con muchos otros países”.

Al 3 de mayo, el grupo ya había enviado unos 430 millones de dosis de la vacuna a 91 países y territorios del mundo. Y en el primer trimestre registró ventas de sus dosis por US$ 3,500 millones.

Ante la fuerte demanda de esta vacuna, Pfizer elevó sus previsiones de ingresos y beneficios para el conjunto del año.

Así, los ingresos totales en el 2021 deben llegar a entre US$ 70,500 millones y US$ 72,500 millones, contra los entre US$ 59,400 millones y US$ 61,400 millones esperados anteriormente.