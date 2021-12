Pfizer Inc. elevó su pronóstico para el año en base a las ventas de su vacuna contra el covid-19 y brindó su primer vistazo a las ganancias potenciales para 2022, proyectando US$ 29,000 millones en ventas de la inyección que desarrolló con BioNTech SE.

Los ejecutivos de Pfizer advirtieron que la estimación, basada en los contratos existentes para 1,700 millones de dosis, es conservadora, ya que los socios tienen capacidad para hacer hasta 4 mil millones de inyecciones el próximo año. Muchos países aún tienen que realizar compras y los nuevos clientes podrían incluir compradores privados, dijeron ejecutivos.

“Por supuesto que estamos negociando mucho más”, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista con Bloomberg Television, instando a los países de ingresos bajos y medianos a buscar suministro mientras esté disponible. “No quiero que las dosis vayan a países de ingresos altos”, dijo. “Quiero que vayan a todas partes”.

Pfizer se encuentra entre las empresas de vacunas que se han enfrentado a críticas por la distribución desigual de las vacunas, lo que ha dejado a los países de ingresos bajos y medios sin acceso a las vacunas.

Bourla ha dicho que muchos países se mostraron reacios a asegurar acuerdos a pesar de los precios equivalentes al costo, y que él personalmente se acercó a los gobiernos por carta y por teléfono en un intento de agregarlos a la cola de espera para suministros.

“La cantidad no será un problema”, dijo Bourla, mirando hacia el 2022. “Si la gente hace pedidos ahora, los respetaremos”.

Compradores privados

El pronóstico del próximo año cambiará a medida que se hagan más acuerdos, dijo el director financiero Frank D’Amelio, citando la fortaleza de la demanda más allá del próximo año.

Mientras tanto, la farmacéutica se está preparando para agregar compradores privados a los compradores gubernamentales que han tenido prioridad hasta ahora.

Es probable que Pfizer comience a vender inyecciones a entidades privadas en Estados Unidos antes que en otros lugares, ya que el gobierno de Joe Biden no obtuvo contratos de varios años, según Angela Hwang, presidenta de la unidad biofarmacéutica de Pfizer.

“Esa será una nueva dinámica para la que estamos absolutamente preparados para gestionar”, dijo, y señaló que los socios de la vacuna estaban recurriendo a tamaños de envases más pequeños y otras estrategias de distribución que permitirán “negocios duraderos”.

Más vendido en 2021

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer se ha convertido en su principal impulsor de ingresos y ganancias, ya que continúa liderando a sus rivales en autorizaciones para diferentes poblaciones.

Se espera que la vacuna, el producto farmacéutico más vendido de todos los tiempos en un año determinado, genere US$ 36,000 millones en ventas en 2021, US$ 2,500 millones más que un pronóstico anterior.

Estimulado por nuevos acuerdos de suministro, que incluyen dosis de refuerzo y vacunas para niños, Pfizer elevó su pronóstico de ganancias ajustadas para 2021 a US$ 4.13 a US$ 4.18 por acción, por encima de la previsión anterior que alcanzó los US$ 4.05.

Los ingresos serán de US$ 81,000 millones a US$ 82.000 millones, en comparación con un pronóstico anterior de hasta US$ 80,000 millones.