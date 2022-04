El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 ha sido una de las innovaciones médicas más desafiantes en los más de 170 años de historia de Pfizer. Entre el 2020 y el 2021, las ganancias totales de la farmacéutica crecieron en 92% y la facturación global alcanzó los US$ 81,300 miles de millones. Este crecimiento permitió aumentar las inversiones en investigación y desarrollo de US$ 8,900 millones en el 2020 a US$ 10,500 millones el año pasado. “La investigación clínica trae soluciones. Gracias a la tecnología que teníamos estudiada previamente, pudimos desarrollar la vacuna en tiempo récord”, afirma Christopher Ariyan, country manager del Clúster Andino de Pfizer.

A escala mundial, Pfizer invierte el 15% de sus ingresos en investigación y desarrollo. En el clúster andino (Perú, Chile, Ecuador y Bolivia) ha realizado ocho estudios clínicos con 29 instituciones en el periodo 2021-2022. En México, Brasil, Argentina y Colombia se han llevado a cabo investigaciones para su tratamiento antiviral contra el COVID-19. En total, este año se proyectan 419 estudios clínicos en distintos países de la región.

Hasta mediados de marzo, Pfizer-BioNTech ya ha entregado más de 1,300 millones de dosis de la vacuna en 106 países de ingresos bajos y medios. El compromiso es suministrar 2,000 millones entre el 2021 y el 2022. En el continente americano, 33 naciones han sido beneficiadas. En el Perú, se han administrado más de 30 millones de dosis. “Nuestro principal desafío es seguir trabajando colaborativamente con los Gobiernos de América Latina y el mundo, y apoyar sus planes de inmunización”, resalta Ariyan.

Antiviral y ¿más vacunas?

Pfizer busca que su píldora oral contra el COVID-19 esté disponible en todo el mundo. El tratamiento antiviral fue aprobado como uso de emergencia en diciembre del año pasado por la FDA y ya está disponible en varios países. La medicación reduce el riesgo de hospitalización o muerte en 89% (en los tres días siguientes a la aparición de síntomas) y en 88% (a los cinco días del primer signo de infección), en comparación con el placebo suministrado a los pacientes de alto riesgo inscritos en el estudio.

A través de un acuerdo con Medicines Patent Pool, Pfizer apunta a facilitar a la organización la producción y distribución del antiviral en investigación, en espera de la aprobación reglamentaria. Esto será posible a través del otorgamiento de sublicencias a fabricantes de genéricos cualificados. “Pfizer no recibirá regalías sobre las ventas en los países de ingresos bajos y suprimirá las regalías en todas las naciones abarcadas por el acuerdo mientras la Organización Mundial de la Salud siga clasificando al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional”, adelanta Ariyan.

Asimismo, Pfizer tiene un acuerdo de suministro con Unicef por cuatro millones de tratamientos de la píldora antiviral. Estos serán entregados, a partir de abril de este año, a 95 países de ingresos bajos y medios, que representan aproximadamente el 53% de la población mundial.

Pfizer y BioNTech también acaban de solicitar a la FDA la autorización de uso de emergencia de una cuarta dosis para adultos mayores de 65 años que ya hayan recibido un refuerzo de cualquiera de las vacunas aprobadas. Esto responde a que este adicional de ARNm aumenta la inmunogenicidad y reduce las tasas de infecciones confirmadas y de enfermedad grave.

Planes

Pfizer también se ha comprometido a desarrollar 25 tratamientos innovadores para el 2025, de los cuales 18 serán para las áreas de oncología, inflamación, medicina interna, enfermedades poco frecuentes, vacunas y antivirales.

En el Perú, por ejemplo, la farmacéutica reforzará este año su portafolio para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico. Además, continuará enriqueciendo su plataforma digital Cuidarnos Juntos para el clúster andino con información sobre distintas patologías. Actualmente cuenta con más de 65 artículos que, a febrero, superaron las 340,433 visitas.