Pfizer Inc. dominará un mercado de US$ 20,000 millones de píldoras para el COVID el próximo año a medida que las naciones más ricas se apresuren a comprar suministros, mientras que los países de menores ingresos tendrán que esperar hasta principios del 2023 para que los fabricantes de medicamentos genéricos produzcan grandes cantidades, según un análisis.

Se espera que Pfizer, que ya está generando enormes ganancias con su vacuna para el COVID, obtenga alrededor de US$ 17,000 millones de las ventas de su tratamiento experimental, Paxlovid, en el 2022, según Airfinity Ltd. El molnupiravir de Merck & Co. generará alrededor de US$ 2,500 millones en ingresos el próximo año, proyectó la compañía de datos con sede en Londres.

La demanda de los medicamentos está a punto de superar la oferta a medida que el COVID se propaga por todo el mundo y los científicos se preguntan cómo resistirán las vacunas y los tratamientos con anticuerpos contra la variante ómicron y otras que podrían surgir.

Las compras de los países ricos han alimentado la preocupación de que, después de luchar para obtener vacunas, los menos ricos podrían quedarse atrás una vez más, a pesar de los acuerdos de licencia para ampliar la disponibilidad de los medicamentos.

“La cuestión de la desigualdad en el acceso a los medicamentos para el COVID definitivamente está ante nosotros”, dijo John Amuasi , especialista en salud global y enfermedades infecciosas del Centro Kumasi para la Investigación Colaborativa en Medicina Tropical, en Ghana. “No hay razón para pensar que no será un problema. Está claro que lo será. Cuanto antes se haga ruido sobre esto, mejor”.

Pfizer y Merck acordaron permitir a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar versiones baratas de sus píldoras para países de ingresos bajos y medios.

Los acuerdos podrían significar que los suministros comiencen a llegar a esas naciones en unos meses, dijo el mes pasado Charles Gore , director ejecutivo del Fondo de Patentes de Medicamentos, respaldado por las Naciones Unidas.

Los fabricantes de medicamentos han presentado una serie de medidas que han tomado para ampliar el acceso a sus tratamientos a nivel mundial.

Merck espera que su terapia esté disponible en países de ingresos altos, medios y bajos casi simultáneamente, según escribió en un correo electrónico. La compañía dijo que reservó al menos 3 millones de ciclos de vacunación de su propio suministro para países de ingresos bajos y medios para el primer semestre del 2022 y espera que se produzcan otros 3 millones de ciclos genéricos a través de acuerdos de licencia en el mismo período.

Se han presentado más de 100 solicitudes para cada medicamento, según el grupo de patentes, y no está claro cuántos fabricantes de medicamentos genéricos recibirán licencias, según el grupo.

Una vez que las empresas tengan el permiso, tendrán que fabricar la píldora, realizar estudios para demostrar que funciona tan bien como la original y solicitar la aprobación regulatoria.