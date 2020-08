La compañía petrolera PetroTal espera que la paralización de la producción por el cierre del campo Bretaña, Lote 95 ubicado en Loreto, dure hasta que se complete la investigación sobre el incidente ocurrido el pasado 9 de agosto en el que hubo un intento de toma de las instalaciones por parte de un grupo de pobladores.

“El 10 de agosto del 2020, como medida preventiva, el campo petrolero fue cerrado debido a disturbios civiles contra el gobierno y en los exteriores del campamento. Los disturbios fueron realizados por el mismo grupo que la semana anterior se apoderó de la estación de bombeo número 5 de Petroperú en Saramiriza en busca de asistencia del gobierno contra la crisis del COVID-19”, señaló.

El presidente y director ejecutivo de Petrotal, Manuel Zúñiga-Pflucker, comentó que la misión y visión de la empresa están en sintonía con las comunidades locales y por ello esperan trabajar con todas las partes interesadas con la finalidad de poner en marcha la producción en el campo lo antes posible.

Segundo trimestre

Durante la presentación de los resultados financieros y operativos del segundo trimestre del 2020, informó que el pozo 6H entró en funcionamiento el 10 de abril del 2020 y produjo aproximadamente 5,750 barriles de petróleo por día (bpd) inicialmente, con una producción promedio de aproximadamente 4,500 bpd durante los primeros 10 días de producción durante abril.

El pozo 6H se completó a tiempo y por debajo del presupuesto original de US$ 12.6 millones, precisó la empresa.

Igualmente, informó que considerando la incertidumbre del mercado global, pospuso la perforación de un segundo pozo de eliminación de agua, retrasó la finalización de las instalaciones CPF-2 y pospuso la perforación del pozo horizontal BN 95-7H.

Durante la emergencia nacional por la pandemia, Petroperú cerró temporalmente las operaciones del Oleoducto Norperuano por lo que las operaciones en el campo Bretaña se cerraron el 7 de mayo temporalmente debido a limitaciones de capacidad de almacenamiento.

En Bretaña se estuvo produciendo aproximadamente 11,500 bpd antes de ser cerrado por la pandemia.

La producción de petróleo de Bretaña se reinició el 15 de julio y alcanzó más de 12,000 bpd cuando los siete pozos estaban en funcionamiento, hasta que sucedió el incidente la semana pasada.

Resultados financieros

Durante el segundo trimestre del año, los ingresos de Petrotal disminuyeron a US$ 9.8 millones (US$ 22.87 por barril) en comparación con los US$ 41.8 millones (US$ 44.51 por barril) en el primer trimestre, debido al colapso global del precio del petróleo y la pandemia COVID-19, que llevó al cierre del campo el 7 de mayo.

Como resultado de la significativa reducción global del precio del petróleo, la compañía tuvo un pasivo contingente por derivados de US$ 22 millones al 30 de junio del 2020, reducido significativamente de los US$ 40.4 millones en el 31 de marzo del 2020.

Se espera que el pasivo real de la determinación de la diferencia de precio del petróleo sea menor debido a la mejora proyectada en los precios del petróleo cuando se produzcan ventas físicas en el tercer y cuarto trimestre del 2020, indicó.

Informó que durante mayo del 2020, la compañía recibió apoyo financiero relacionado con el impacto económico del COVID-19 por un total de US$ 2.9 millones (que se reembolsarán en cuatro años, y el reembolso comenzará después de un año por un período de tres años, con un interés anual de 1.12%).

Además, el gobierno de Estados Unidos proporcionó US$ 0.3 millones en virtud del programa de protección de cheques de pago (no se requiere reembolso).

Finalmente, informó que el 18 de junio la compañía completó una emisión de acciones, recaudando ingresos brutos de aproximadamente US$ 18 millones.

Tiene la intención de utilizar los ingresos netos para mantener la continuidad de las operaciones del campo petrolífero Bretaña e incrementar recursos para capital de trabajo.

PetroTal, domiciliada en Calgary, (Canadá), es desde principios del 2020 el segundo mayor productor de crudo de Perú. La compañía tiene grandes prospectos de exploración y tiene el compromiso de encontrar un socio para perforar el prospecto Osheki en el Lote 107.