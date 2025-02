La empresa de hidrocarburos Petrotal Corp., con sede corporativa en Estados Unidos, anunció un incremento del 40% en sus reservas probadas (1P) en los lotes 95 (Loreto) y 131 (Huánuco y Ucayali). En concreto, la certificación de la consultora independiente Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) indicó que las reservas 1P alcanzaron los 67.1 millones de barriles de petróleo (mmbbls) a fines de 2024, frente a los 48 mmbbls registrados a finales de 2023.

En detalle, en el campo petrolero Bretaña Norte, en el Lote 95 (Puinahua, Loreto), considerado el principal activo de la corporación, las reservas probadas (1P) llegaron a 62.9 millones de barriles de petróleo (mmbbls). De este total, 44.8 mmbbls corresponden a la categoría de reservas probadas desarrolladas en producción (PDP), las más valoradas en la industria debido a su alto nivel de certeza para los inversionistas.

“Tomando en cuenta los 23.2 mmbbls ya producidos a fin del 2024, Bretaña debiera de recuperar un total de 86.1 mmbbls. Hemos cuadruplicado el tamaño del campo desde que comenzamos nuestro programa de desarrollo en el 2018”, destacó Manolo Zúñiga, CEO de Petrotal.

LEA TAMBIÉN: Minem autoriza a Petrotal para operar la Central Térmica Bretaña en Loreto

Modificación de estudio de impacto ambiental del campo Bretaña

Según la certificación de NSAI, las reservas probables del campo Bretaña se calculan en 45 millones de barriles de petróleo (mmbbls), mientras que la combinación de reservas probables y posibles asciende a 143.7 mmbbls. Guillermo Flórez, gerente general de Petrotal Perú, destacó que la confirmación de mayores reservas es una noticia positiva para el país, pues su eventual extracción contribuirá al fortalecimiento de la seguridad energética, la generación de canon e ingresos fiscales, así como a la atracción de inversiones y otros beneficios.

“Bretaña es un activo de categoría mundial y siempre buscamos nuevas formas de maximizar su valor tratando de extraer el máximo de sus reservas de petróleo, ya sea optimizando nuestro plan de desarrollo o abriendo nuevas rutas para la producción, pero siempre protegiendo el medio ambiente y empoderando a las comunidades en nuestra área de influencia”, agregó Manolo Zúñiga.

Para desarrollar las reservas probables y posibles, que implican un mayor nivel de riesgo, Petrotal necesita la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) para el proyecto de desarrollo de Bretaña. Actualmente, este documento se encuentra en evaluación por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Como parte del proceso administrativo, la empresa llevó a cabo un Plan de Participación Ciudadana en Puinahua, distrito loretano donde opera. Dicho plan incluyó la realización de talleres participativos en todas las localidades y comunidades del distrito, una audiencia pública, distribución de material informativo, entre otras acciones, con el objetivo de compartir detalles del MEIA-d y recopilar recomendaciones y sugerencias de la población.

La reciente certificación de NSAI estima que el campo Bretaña tiene el potencial de alcanzar una producción de 35,000 barriles de petróleo por día (bpd). En este contexto, Guillermo Flórez señaló que la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) contempla un proyecto para aumentar la producción del campo hasta 50,000 bpd, lo que implicaría la ampliación de su infraestructura y la perforación de nuevos pozos.

La aprobación del MEIA-d permitiría generar aproximadamente US$ 2,550 millones en impuestos para el Estado, US$ 420 millones en reparto de utilidades y cerca de US$ 335 millones en aportes al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua. A esos montos, se sumarían las transferencias del canon petrolero destinadas a las provincias y distritos de Loreto, en especial a la provincia de Requena y el distrito de Puinahua.

LEA TAMBIÉN: Petrotal evaluará bloques XCVII y XCVIII y extenderá exploración en Lote 107

Canon petrolero de Campo Bretaña

De acuerdo con datos de Perupetro, la operación del Campo Bretaña en el Lote 95 generó más de S/ 216 millones en canon petrolero para Loreto durante el 2024, como resultado de la producción de 6.4 millones de barriles en ese periodo.

En línea con la nueva metodología de distribución del canon en Loreto, Puinahua fue el distrito más beneficiado, recibiendo S/ 22.4 millones en transferencias de canon y sobre canon petrolero en 2024, al ser el principal distrito productor, según cifras del Ministerio de Economía. Asimismo, en la provincia de Requena y sus distritos, incluido Puinahua, se distribuyeron S/ 66 millones de canon y sobre canon el año pasado, monto que representa un incremento de casi 800% respecto a los S/ 7.4 millones registrados en 2023, según Prospectiva Amazónica.

Así, la empresa resaltó que la posible explotación de las 206.6 millones de barriles de reservas en Bretaña, que incluyen categorías probadas, probables y posibles, garantizaría un flujo continuo de canon y tributos, beneficiando tanto al país en general como a la región Loreto, en particular a sus provincias y distritos productores.

Para maximizar el valor del campo Bretaña y materializar estos beneficios, Guillermo Flórez señaló que, además de la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), es fundamental contar con acceso al transporte de su producción a través del Oleoducto Norperuano (ONP) en condiciones operativas y comerciales favorables.

“El sistema de transporte actual del ONP implica un ciclo prolongado de varios meses para que el crudo llegue hasta el terminal de Bayóvar, en la costa. Por ello se necesita un esquema financiero que minimice el impacto en el capital de trabajo y garantice la sostenibilidad de las operaciones”, mencionó, tras sostener que también es fundamental la paz social en el ámbito de sus operaciones para asegurar su continuidad y crecimiento.

TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR SOBRE PETROTAL CORP.:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.