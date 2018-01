El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó hoy a Petroperú a realizar una operación de endeudamiento externo, bajo la modalidad de préstamo y sin la garantía del gobierno nacional, hasta por US$ 1,300 millones.

El crédito financiará parcialmente la Modernización de la Refinería Talara, proyecto que requiere de un financiamiento total de US$ 5,400 millones.

Según informó Petroperú en noviembre del 2017, ya se firmó una carta de entendimiento con siete bancos, los cuales realizarán el préstamo de US$ 1,300 millones. Estos son BBVA, BNP Paribas, HSBC, Banco Santander, Citibank, JP Morgan y Deutsche Bank.

Solo se estaba a la espera de que la Agencia de Crédito a la Exportación (Cesce) del Gobierno de España firmara la carta de garantía de este crédito, lo cual ya ocurrió y tras ello el MEF emitió la autorización respectiva de endeudamiento.

Para completar el financiamiento total, cabe recordar que en junio del 2017 Petroperú realizó la primera emisión de bonos por US$ 2,000 millones.

Para el 2019 Petroperú tiene previsto realizar una segunda emisión de bonos por US$ 1,000 millones.

También se prevé contar con un aporte del Estado por US$ 315 millones y utilizar recursos propios generados por la empresa por US$ 839 millones. Con ello se alcanzarían los US$ 5,400 millones requeridos.