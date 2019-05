Petroperú, los retos que enfrenta bajo la nueva gestión de Carlos Paredes

El presidente de Petroperú, Carlos Paredes asumió el mando de la mayor empresa del país, y aunque formaba parte del directorio hace tres meses, hizo un análisis de las operaciones que tiene la empresa y las líneas de trabajo que seguirán

Antes de ello, enfatizó que como política tienen que asegurar el abastecimiento de combustibles de calidad con precios competitivos.

Así, en el análisis de la petrolera estatal indicó que:

Refinería de Talara con retrasos irá a negociación

“Se verifica que hay un retraso sustancial en el proyecto, necesitamos ponernos de acuerdo con las empresas encargadas de su implementación para evitar más retrasos y sobrecostos”, dijo Paredes.

Añade que, cada mes de atraso “cuesta decena de millones de dólares, este proceso de negociación con las empresas encargadas de la refinería será llevado a cabo con toda la transparencia con un explícito análisis”.

“No podemos tener miedo a tomar decisiones”, indicó, tras mencionar que trabajarán de la mano con la Contraloría, la junta de accionistas y el Ejecutivo.

Oleoducto Norperuano en negativo



En el caso del Oleoducto Norperuano, mencionó que este es un activo esencial, pero también es una fuente de pérdidas para Petroperú, y el Estado.

“En un mal año podemos perder hasta US$ 50 millones y en uno bueno entre US$ 20 millones y US$ 30 millones. Si en 25 años no tenemos explotación de petróleo en la zona, ¿por qué lo hacemos? Porque es un instrumento de la política de hidrocarburos”.

Carlos Paredes mencionó que, lo que falta es cuantificar el costo de la operación y acordar quien asume el costo de financiamiento de la operación.

Pero a la vez indicó que se deben atender las ineficiencias de Petroperú.

Aunque dijo que el ONP tiene más de 40 años, dijo que actualmente las actividades de mantenimiento hacen que se mantengan la operación, y que las rupturas se deben a las acciones de sabotaje.

Integración vertical



En cuanto a la integración vertical y el regreso progresivo al upstream, Carlos Paredes dijo que las empresas integradas son mucho más rentables, “es lo que caracteriza a las grandes empresas petroleras”.

Así, mencionó que Petroperú se ha situado en las actividades con menor margen y en el caso del ONP con margen negativo.

“Estamos regresando al upstream con la explotación del lote 64, próximamente lo haremos con el lote 192. Ello en asociación con la empresa privadas, que tiene el capital y el know how para hacerlo”, remarcó.

Al tratar de la integración, dijo que Petroperú no está considerando invertir en grifos propios, no porque no sea rentable, sino porque no tienen los recursos para invertir.

De esta manera están evaluando alternativas para trabajar con actores privados en asociación con otras empresas.