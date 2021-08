Petroperú realizó en febrero último una reapertura de bonos que vencen en el 2047 por US$ 1,000 millones.

Por ello, Fitch Ratings considera que no hay ninguna expectativa de requerir deuda adicional para financiar el gasto de capital del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Sostiene que la posición de liquidez de la petrolera estatal está respaldada por efectivo disponible, con manejables vencimientos de obligaciones a corto plazo, que en su mayoría están relacionados con el financiamiento de capital de trabajo no comprometido para más de US$ 3,000 millones, de los que la compañía tiene disponibles aproximadamente US$ 2,300 millones.

Empero, refiere que a diciembre último las métricas financieras se deterioraron en comparación con el 2019, al punto que el índice de deuda / Ebitda ascendió de 11.8 a 33.5 veces, principalmente por menores ventas debido a la pandemia.

Cotización

Petroperú mantendrá una deuda estructural por encima de los US$ 5,000 millones en el horizonte de calificación de Fitch Rating, con un promedio de apalancamiento de 15 hasta el 2029, aún alto para la categoría de calificación asignada a la firma.

Asimismo, la generación de flujo de caja de la empresa es sensible a los cambios en la cotización del petróleo y ciertas interrupciones operativas de su negocio de transporte.

No obstante, los márgenes de Ebitda mejorarán después de que las operaciones de la refinería empiecen y gradualmente se optimice el proceso de refinación hacia el segundo semestre del próximo año, según la clasificadora de riesgos.

El costo total de la refinería es de aproximadamente US$ 5,700 millones (incluidos los gastos financieros), considerando una contribución de capital del gobierno peruano de US$ 325 millones, y el resto es asumido con endeudamiento, detalla.

El Gobierno es actualmente el único accionista de Petroperú. El vínculo crediticio de la empresa con el Estado se evidencia aún más por el apoyo explícito que recibe del Gobierno a través de una garantía financiera de hasta US$ 1,000 millones ante eventuales dificultades financieras relacionadas con el endeudamiento para la refinería de Talara, precisa Fitch Ratings.

Capital

La calificación de la petrolera refleja, así, los fuertes incentivos del Gobierno para apoyar a la compañía en caso de angustia financiera, agrega.

Petroperú tiene aproximadamente el 45% de participación de mercado en combustibles, combinado con un papel estratégico en la cadena de suministro de energía para distribuir y comercializar combustible a nivel nacional, según la agencia de Rating.

Sin embargo, afirma que las calificaciones de la empresa están limitadas por la débil estructura de capital de Petroperú y su exposición al riesgo de interferencia política.

Además, está expuesta a la depreciación de la moneda local, por un descalce entre cobros en soles y sus principales obligaciones denominadas en dólares, que son la compra de petróleo crudo y el financiamiento de las importaciones de la empresa.

Petroperú cubre su exposición a proveedores con derivados del tipo de cambio.