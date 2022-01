El inicio formal del retorno de Petroperú a la explotación ocurrió el pasado 27 de diciembre con la entrega del lote I (Talara), cuyo contrato venció el 24 de ese mes (ver tabla) y continuará con la entrega de dos lotes más, según lo señaló el mandatario.

“Hoy cambiamos la historia, dando el gran paso para el retorno de Petroperú a las actividades de producción, en una primera etapa con la operación del lote I, y en los próximos meses con el lote 192, el más grande del país, y luego con el lote 64, ambos en la región de Loreto, cuyos procesos de contratación están avanzando”, precisó Castillo en esa oportunidad.

Pero Gestión supo que la pretensión de una parte del Ejecutivo sería ir mucho más allá. Además de la entrega de los tres lotes mencionados, la propuesta incluiría dar a la petrolera estatal los siete lotes cuyos contratos están próximos a vencer, incluido el lote 8, que está parado por problemas judiciales. Y, además, los lotes 39, 67 y 95, cuyas operaciones están suspendidas por fuerza mayor (al igual que el 64).

También se pretendería entregarle a Petroperú el 100% de los lotes. Sin embargo, afirmaron fuentes del sector, el plan es inviable por razones económicas, técnicas y jurídicas.

Financiamiento

El problema mayor es que para desarrollar los lotes referidos y buscar aumentar la producción de estos (para lograr producir unos 100 mil barriles diarios y alimentar la refinería de Talara, que puede procesar 95,000 barriles al día) se requieren inversiones que superan los US$ 5,500 millones en conjunto, que Petroperú no tiene (arrastra una deuda por la Modernización de la Refinería de Talara -PMRT- cuya inversión fue de unos US$ 5,300 millones).

“Solo en los lotes de la cuenca de Talara se necesitan US$ 1,100 millones y para los lotes 8, 39, 64, 67, 95 y 192, se requieren como US$ 4,500 millones de inversiones”, precisaron las fuentes.

A ello se suma que, agregó, tras 25 años de estar alejada de la explotación de petróleo, en la actualidad Petroperú no contaría con la tecnología, técnicos ni experiencia necesarios para elevar la producción de los lotes.

Base legal

Por otro lado, bajo las normas vigentes no se podría entregar a Petroperú el 100% de los lotes según señalaron las fuentes.

Refirió que la ley (Ley N° 30357) que autorizó en el 2015 a Petroperú a volver a la explotación petrolera en el lote 192 (selva) , estableció que sería con una participación que no podía ser mayoritaria por la falta de capital de dicha empresa (que ya estaba encaminada en el PMRT) que le impedía asumir la inversión requerida en ese lote (que supera los US$ 800 millones) y en cualquier otro lote.

Es por esa razón que las propuestas de Perupetro para licitar lotes petroleros cuyos contratos vencen o son devueltos al Estado, y donde se ha decidido que participe Petroperú, han establecido que ese porcentaje sea minoritario, como fue en el caso del lote I (ver recuadro) y en otros.

Además, la posición de Perupetro ha sido que, en los lotes donde Petroperú ya tenía participación (192 y 64), debe respetarse el porcentaje establecido para los socios, puntualizaron las fuentes.

El lote I debería licitarse unido a los lotes VI y VII

La propuesta de Perupetro para los lotes petroleros cuyos contratos están próximos a vencer fue juntar algunos, sobre todo los más pequeños, y licitarlos, a fin de atraer operadores con capacidad técnica y financiera, que permitan aumentar su producción, informaron fuentes del sector.

Así, en el caso del lote I, la propuesta fue unirlo a los lotes VI y VII, cuyos contratos terminan en el 2023, adelantar la licitación e incluir a Petroperú, pero solo con una participación minoritaria. Sin embargo, en el gobierno anterior hubo oposición y plantearon entregar a Petroperú el 100%; posición que ha mantenido este gobierno, detallaron.

Frente a ello, Perupetro propuso que la entrega del lote I a Petroperú sea por dos años (lo cual se hizo el 27 de diciembre pasado), pero que después se debe licitar unido a los lotes VI y VII. “Sin embargo, un sector del Ejecutivo estaría buscando dejar definitivamente a Petroperú en el lote I con el 100%. Es difícil que el directorio actual de Perupetro acepte eso”, puntualizaron.

Petroperú . Ha solicitado a la Contraloría la investigación de 371 consultorías y asesorías contratadas entre el 2018 y junio del 2021, que en conjunto suman S/ 94′281,493.93.

Nuevo esquema de regalías puede ser atractivo

La propuesta de Perupetro para modificar el reglamento de regalías petroleras planteó que la fórmula para el cálculo de estas debía estar en función del precio, del tipo de petróleo que tiene el lote y del área donde se ubica este.

“No se ha planteado subir las regalías, los cambios propuestos las harán más atractivas a la inversión”, sostuvo una fuente del sector; “a menos que hayan cambiado la propuesta de Perupetro”, agregó.

Por ejemplo, al lote 192 (selva) se plantea una regalía de 8% porque producir un barril de petróleo le cuesta unos US$ 35 y transportarlo hasta Talara unos US$ 8 más; en cambio en el lote I, los costos son unos US$ 20 producir y prácticamente cero por transporte. Por ello su regalía básica es 18.65%.

El esquema de regalías petroleras que aprobó Perupetro pasó al Minem y este ya lo envió al MEF para que lo apruebe y envíe el proyecto de ley respectivo al Congreso, señaló.