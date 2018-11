Petroperú obtiene préstamo de US$ 1,300 millones con aval del Cesce para la refinería Talara

Petroperú recibió fondos del desembolso del crédito de mediano plazo con garantía de la Agencia de Crédito a la Exportación Española (Cesce).

Se trata de una facilidad financiera por un monto máximo de US$ 1,300 millones en la que han participado un total de trece bancos internacionales y que cuenta con la cobertura de Cesce, para el financiamiento del Proyecto Modernización Refinería Talara.

Este crédito de mediano plazo tiene un costo financiero total anual de 3.96% y tendrá un plazo de repago de 10 años que iniciará 6 meses después del inicio de operaciones de la Refinería Talara, estimado para 2021.

Con este desembolso se alcanza aproximadamente el 85% del financiamiento necesario para el Proyecto Modernización Refinería Talara y cubrirá las necesidades de recursos financieros para el proyecto hasta el primer trimestre del 2020.

Como se recuerda, en junio de 2017, Petroperu realizó una primera y exitosa colocación de bonos por US$ 2,000 millones en los mercados internacionales de deuda; en dos tramos US$ 1,000 millones a 15 años de plazo y US$ 1,000 millones a 30 años de plazo, en ambos casos con pago único al vencimiento.

Cabe resaltar que ambas operaciones financieras han sido respaldadas por el propio patrimonio de Petroperú.

En el transcurso del 2019 se evaluarán alternativas para completar el financiamiento pendiente (aproximadamente US$ 600 millones), así como las condiciones de mercado para definir el momento adecuado de ejecución.