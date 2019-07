Petroperú inyectará capital privado para enfrentar deudas, ¿qué otras acciones alista?

" Petroperú está muy endeudada debido al financiamiento recibido para construir la Refinería de Talara, que en el futuro -a través de su operación- permitirá generar mayores márgenes y utilidades, por lo que resulta necesario reducir el nivel de endeudamiento", indicó esta mañana el presidente de la estatal, Carlos Paredes , durante la ceremonia por el aniversario de los 50 años de la empresa.

Ante ese panorama , Paredes explicó las medidas que se tomarán para enfrentar las deudas.

"Hemos iniciado las conversaciones necesarias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con la PCM para proceder a monetizar las unidades auxiliares de la Refinería de Talara, regresando así al esquema inicial de financiamiento con que acometimos este proyecto", comentó.

Otras de las medidas que realizará la empresa para enfrentar su nivel de endeudamiento es la inyección de capital privado a fin de capitalizarse.

"Adicionalmeente, buscaremos inyectar capital privado a la empresa -de acuerdo a lo previsto en la Ley 30130- con objeto de capitalizarla y poder alcanzar un mayor crecimiento en el futuro, integrándonos verticalmente, yendo al upstream como al downstream. Además de acelerar el crecimiento, la participación del capital privado en Petroperú permitirá protegerla de las futuras posibles tentaciones de los gobiernos de turno, de interferir en las decisiones de la empresa", argumentó.

Paredes , en ese sentido, subrayó que no se debe temer al capital privado. "No tengamos miedo al cambio, y el cambio es permanente, y este se ha acelerado. La industria está cambiando y nosotros no nos vamos a quedar atrás", remarcó.