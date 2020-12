La compañía estatal Petroperú asume desde hoy de manera temporal la administración de la concesión del sistema de distribución de gas natural en la zona sur del país (Arequipa, Tacna, Moquegua e Ilo) la cual estaba a cargo de la compañía Naturgy Perú y que meses atrás decidió resolver dicho contrato.

Naturgy Perú había ganado la concesión para la distribución de gas natural en el 2013 e inició operaciones en el 2017. Con ello, a la fecha hay más de 12,846 familias conectadas a la concesión de la firma y la inversión realizada alcanza los US$ 107 millones.

La empresa indicó que salida respondió, entre otros puntos, “a la falta de acciones concretas por parte del Estado para permitir la viabilidad de la concesión para la distribución de gas natural”.

Tras ello, esta semana el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó a Petroperú la administración de la concesión, lo que involucra la operación, mantenimiento del sistema de distribución y la prestación del servicio público del gas natural.

En diálogo con Gestión.pe, el gerente comercial de Petroperú, Arturo Vargas, señaló que al recibir este encargo se trabajará de manera más eficiente y transparente para que la concesión no se detenga y no afecte a las familias que cuentan con gas natural en el sur.

Señaló que Petroperú no asume los costos ni la parte financiera, en tanto es el Estado el dueño de la concesión. Al recibir la administración, precisa, lo que sí les toca es hacerlo eficiente.

“Uno de los motivos que argumentaba la compañía era el ‘descreme’ por la existencia de otros comercializadores, pero creemos que toca trabajar mucho más en la población y esperamos ver que es lo que el mismo Ministerio (de Energía y Minas) define como estrategia de crecimiento”, dijo.

Precisó que con este encargo lo que se quiere demostrar, además, es que Petroperú puede manejar la administración de concesiones de manera eficiente.

“En lo particular, tenemos personas trabajando con nosotros que tienen experiencia en el manejo de concesiones, además de personal que tiene experiencia en el manejo de gas natural virtual. Es por eso que hemos aceptado el encargo, si no, no lo hubiéramos recibido de esta manera”, sostuvo.

Indicó que si bien a la fecha no se tienen específicas las metas de conexiones de gas a futuro, se apunta a cumplir con los objetivos trazados desde el inicio. “La meta que pueda tener el Estado va acorde a lo que está establecido y el objetivo sería, obviamente, superar esa meta en el más corto plazo”, dijo.

De igual manera, Vargas indicó que la administración de la concesión es por tres años, en tanto los procesos de una nueva convocatoria para una empresa concesionaria lo ve directamente en Minem.

Cambio estratégico

Vargas precisó que el hecho de recibir la administración de esta concesión forma parte de la estrategia de Petroperú a futuro en lo que respecta su ingreso a nuevas energías alternativas, siendo una de ellas el gas natural.

“Hoy en día estamos desarrollando proyectos no solo de gas natural, sino de otras energías y ese es el cambio estratégico de la empresa hacia una evolución y modernización en todo sentido que sea sostenible”, añadió.

En ese sentido, indicó que bajo ese cambio estratégico se realizó el cambio de identidad visual. Precisó que desde el 2019 la organización desarrolló una visión en la compañía orientada a ser una empresa de energía.

Previo a ello, en el 2012 se recibió un proyecto sobre la transformación de la imagen visual de la compañía (cambio de logo).

“Pero ello no tenía sentido si no hacíamos un cambio de cultura y un cambio también en la calidad de servicio que ofrecen las estaciones de la red de Petroperú hacia el mercado. Hoy estamos construyendo una nueva imagen en calidad de servicio y experiencia del cliente”, dijo.

Video recomendado: