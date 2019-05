Petroperú: “Demora en poner en marcha la refinería de Talara nos va a costar US$ 600 millones más”

El nuevo presidente de la petrolera estatal, en diálogo con Gestión, revela también que, a fin de reducir los costos del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), estimado en poco menos de US$ 5,000 millones, la empresa evalúa vender las unidades auxiliares del PMRT al sector privado, activos que se estiman en US$ 1,000 millones.

¿Cuál es la situación de las obras principales del PMRT, a cargo de Técnicas Reunidas?

Son 16 unidades de proceso, ha culminado con algunas, y debería terminar con la mayor parte de ellas en este año, pero el plazo más importante está con Cobra, que debe terminar las unidades auxiliares que permitan prender la (nueva) refinería.

Con Técnicas Reunidas tienen una controversia por el atraso en las unidades principales, ¿cómo va eso?

Luego de una negociación con Técnicas Reunidas, hemos llegado a un acuerdo de cuánto es el costo que tenemos que pagar por conceptos que no estaban en el contrato, conceptos que se deben a esta demora, y que eran el tema de la controversia. Es decir que, en principio, esa controversia está resuelta.

¿Qué falta para cerrar definitivamente ese acuerdo con Técnicas Reunidas?

Cuando estábamos por cerrar este acuerdo de principio no vinculante -hasta que no sea aprobado por todas las instancias-, fui a la Contraloría y expliqué al contralor Nelson Shack la naturaleza del acuerdo, y le pedí que todo esto sea sujeto al control concurrente de la Contraloría.

¿Cómo va ese proceso?

El martes pasado estuvo el contralor con todo su equipo de megaproyectos en Petroperú, hicimos una exposición del acuerdo, dio sus comentarios y sugerencias que fueron tomados en cuenta, y hemos planteado algunas pequeñas modificaciones al preacuerdo con Técnicas Reunidas, las cuales han sido aceptadas.

¿Esto significa que tienen luz verde de la Contraloría en esta negociación?

Yo diría que de la Contraloría, lo que puedo esperar, es que digan que estoy cumpliendo con todas las normativas, y que no haya observaciones. No es un control ex post del proyecto, eso pasará cuando el PMRT esté concluido, pero vamos de la mano con la Contraloría. Esto lo expuse al ministro y al viceministro de Economía, que quedaron satisfechos con los avances.

¿Cuál es el impacto económico del acuerdo con Técnicas Reunidas para Petroperú?

El total de eso está incluido en los US$ 4,500 millones que va a costar el proyecto, sin incluir el monto por el financiamiento. Cuando se habló de más de US$ 5,000 millones se estaban incluyendo los intereses que se iban acumulando hasta el inicio de la puesta en operación, y eso se estimó en un primer momento en US$ 695 millones.

¿El proyecto en sí cuánto cuesta ahora?

Sin los intereses, probablemente termine en alrededor de entre US$ 4,500 a US$ 4,600 millones.

¿Cuál es la deuda total que tiene Petroperú?

En cuanto a la deuda de Petroperu, hubo gente que habló de S/ 18 mil millones de deuda, y que la empresa estaría quebrada. La empresa está muy lejos de estar quebrada, tiene un patrimonio positivo muy importante, y parte importante de la deuda es de corto plazo, que refleja activos de corto plazo autoliquidables. Compro crudo al crédito, aparece como un pasivo, pero tengo el activo crudo, entonces, no hay ningúnproblema.

¿A cuánto asciende la deuda por el proyecto de la refinería?

La deuda que tenemos por el proyecto de la refinería de Talara es de US$ 3,300 millones, y el resto se ha hecho con recursos propios, y todavía nos faltan de US$ 600 a US$ 800 millones para cerrar todo el tema del financiamiento de la refinería.

Hasta hace poco se hablaba que habló que el proyecto costaría más de US$ 5,000 millones

Cuando se habló de más de US$ 5,000 millones se estaba incluyendo los intereses que se iban acumulando hasta el inicio de la puesta en operación, y eso se estimó en un primer momento en US$ 695 millones. En ningún proyecto se dice que el costo incluye los intereses, porque un proyecto tiene un costo, el cómo se financia es otro tema.

Muchas veces solo pensamos que los intereses son el único costo financiero, pero el capital propio de la empresa también tiene un costo, y lo usual es que el costo del capital de la empresa sea mas alto que los intereses.

¿Ya han definido cómo van a cerrar el financiamiento?

Tendremos que ver si la forma más sana de hacerlo es con deuda o con capital. Esta es una empresa pública y el capitalista es el Estado, éste tiene que ver qué es lo que mas le conviene a la empresa y al país, en términos de cuál es la estructura de capital óptima de Petroperú.

¿Qué es lo que se planea?

Que debemos ir más por el capital (con aportes de capital a la empresa). Allí tengo anuncios que hacer: la refinería, cuando se dio a conocer la intención de llevar adelante el proyecto en el 2013, se dijo que iba a costar alrededor de US$ 2,700 millones, y se refería solamente a la inversión en las unidades de proceso (principales), que es el corazón de la refinería, mientras que las unidades auxiliares que se necesitan para que el corazón funcione, las iba a hacer el sector privado, con contratos de largo plazo, que le garantizaran una rentabilidad, y esto permitía que la empresa no asumiera tanta deuda.

¿Cuál es el anuncio que indica?

Estamos considerando que las unidades auxiliares que se están implementando van a estar listas a fines del próximo año, y la idea que tenemos es que cuando (ese segmento complementario del PMRT) esté un poco más consolidado, podamos vender estas unidades auxiliares al sector privado, y reducir con eso nuestra deuda.

¿A cuánto se podría reducir con ello la deuda que genera el proyecto?

Las unidades auxiliares cuestan alrededor de US$ 1,000 millones. Allí hay una oportunidad de reducir la deuda de la empresa, de los US$ 3,300 millones que tenemos en este momento, más los cerca de US$ 800 millones antes mencionados (que faltan para cerrar el financiamiento) y que totalizan unos US$ 4,000 millones, se podría reducir en US$ 1,000 millones por regresar al esquema original (que Petroperú opere solo las unidades principales, mas no las auxiliares).

¿Qué tan avanzada está esta propuesta?

Estamos empezando a explorar ese tema desde el punto de vista legal. Pronto tendremos un banco de inversión que nos acompañe en un proceso muy transparente de cómo transferir estos activos y la deuda al sector privado, y trabajar como lo hacen muchas refinerías en el mundo, con sus unidades auxiliares siendo manejadas y operadas por empresas especialistas, terceras, en esos servicios.

¿Cuándo estará lista la refinería?

Espero que Cobra pueda terminar con las unidades auxiliares, en particular con la planta de hidrógeno, a fines del año 2020. Está planificada para febrero del 2021. Me reuní con ellos y me dicen que hay posibilidades para adelantar eso a octubre o noviembre del 2020, lo cual sería fantástico porque nos permitiría reducir este costo de oportunidad tan grande que tenemos. (Sin embargo) sería un tremendo logro que la refinería estuviera funcionando en el primer trimestre del 2021, ese es el objetivo.

¿De todas maneras se va a parar la refinería Talara?

Probablemente en noviembre del presente año vamos a parar la antigua refinería.

¿Cuánto le va a costar a Petroperú la suma de estas demoras y costos adicionales para concluir el PMRT?

El mayor problema con la refinería de Talara es la demora en su ejecución, y no tanto por los mayores costos que esto implica, sino por el costo de oportunidad, por cuánto dejamos de ganar porque no esté operando, y esto depende de cuánto sea el margen de refino.

¿Cuánto perdemos?

Siendo muy conservador, perdemos cada mes, por lo menos, US$ 20 millones porque no esté operando Talara, más otros entre US$ 10 y US$ 12 millones en costos que nos implican mantener esto, al mes. Cada día que Talara no está listo nos cuesta alrededor de US$ 1 millón 100 mil.

¿Qué impacto tendrá la parada de la actual refinería de Talara hasta que calce con la entrada en operación de las unidades auxiliares?

El costo aumenta, porque, ¿cómo puedo tener una demora de 18 meses y no plantear que el costo aumenta? Eso tiene un costo de oportunidad de por lo menos US$ 360 millones.

¿Cómo se ha calculado el costo de oportunidad?

El costo de oportunidad, como se sabe, es lo que se deja de ganar, que corresponde al lucro cesante. Los economistas consideramos eso un costo económico, no aparece en los libros, pero no lo puedo ocultar, ese es el driver de la negociación, no seguir incurriendo en ese costo, es casi el doble de lo que tenga que pagar con un cheque, es lo que dejamos de pagar a los peruanos.

A ello se suma los costos de mantenimiento de esa obra, que (como ya dijo) totalizan US$ 1 millón 100 mil por día. En total, si le agregamos este costo de oportunidad, a ojo de buen cubero, el impacto es mayor a US$ 600 millones.

¿Cómo llegamos a esos US$ 600 millones?, ¿Es por la demora en calzar las unidades principales con las unidades auxiliares?

Es correcto, son US$ 360 millones de costo de oportunidad, más US$ 240 millones de mayores costos o sobrecostos, en que no hubiéramos incurrido si no se estuviera produciendo esta demora en calzar los dos proyectos.

Rentabilidad

¿Con todos estos costos adicionales, resulta aún rentable llevar adelante el PMRT?

Mi decisión no es llorar sobre la leche derramada. Hacer Talara es lo que manda la ley, nosotros cumplimos la ley. Me he dedicado varios meses a analizar las cifras, a evaluar las decisiones anteriores sobre la conveniencia de hacer Talara.

¿A qué conclusión llega?

El PMRT, mirado para adelante, hoy en día, en mayo del 2019, seguir haciendo la inversión tiene una rentabilidad de cerca del 20%, porque estoy tirando todo lo demás a costo hundido. Desde el punto de vista estrictamente financiero, es una decisión correcta, que le agrega valor y nos agrega valor a todos los peruanos. Ahora, mirado hacia atrás, en el 2013, en conjunto, la rentabilidad era muy baja.

¿Cómo se llega a la rentabilidad del 20%, en su momento se dijo la tasa interna de retorno sería del 9%?

Es la tasa interna de retorno, y todas las inversiones que me faltan hacer, pagar todo lo que falta para pagar el proyecto, y el flujo, compararlo con el flujo que me genera eso. No incluyo en eso todo lo que he gastado hasta ahora, porque eso es un costo hundido. Mi decisión ahora es sigo o no. Seguir implica cerca de 20% de rentabilidad bajo esos supuestos. No tengo duda que hacemos lo correcto, lo legal y financieramente sensato. El costo de no hacer este proyecto para el país, es mucho mayor.

Para Recordar PMRT. El proyecto fue anunciado el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala.



Avance. El 4 de marzo del 2019, Petroperú informó que el PMRT tenía a esa fecha un 73% de avance en su ejecución.



Objetivo. El PMRT busca elevar su proceso de refinación de 65 mil a 95 mil barriles diarios.

Hoja De Vida Profesión: Economista de la Universidad de Yale.

Estudios: Máster en Economía Internacional.

Cargo anterior: Jefe del Gabinete de Asesores del MEF.

