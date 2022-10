Eso incluye a los bonos de Petroperú, denominados en dólares, que registran una pérdida valor debido a las fuerzas del mercado, señaló la petrolera estatal en un comunicado.

“Como es habitual en los mercados financieros internacionales, cuando la Fed sube la tasa de interés, el valor (precio) de los bonos baja y se produce adicionalmente mayor presión sobre el tipo de cambio”, refirió la empresa.

En una reciente nota publicada por Gestión, Cesar Gutiérrez, ex presidente de Petroperú estimó que una de las razones por las cuales el precio de los bonos de la petrolera estarían disminuyendo es por posibles problemas de iliquidez.

Gutiérrez sostuvo que incumplimiento del pago a tiempo a las empresas subcontratistas de encargadas de la construcción y equipamiento de la nueva refinería de Talara habrían generado preocupación entre los tenedores de los bonos de Petroperú. En su momento, Gestión solicitó su versión a Petroperú, pero no obtuvo respuesta.

Ahora en su comunicado, la petrolera precisa que el comportamiento del precio de sus bonos está vinculado a los incrementos de la tasa de interés de la Fed y a la mayor aversión al riesgo en los inversionistas, causada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Tendencia negativa

Así, las mayores tasas de interés han hecho que los bonos de las principales empresas petroleras de la región, como Pemex, Ecopetrol, Enap y Petroperú sigan la misma tendencia negativa, según la empresa estatal. Eso a pesar de las diferencias en la capacidad de producción de petróleo, los plazos y condiciones particulares (cupones, riesgo país, rating soberano, entre otros), añade Petroperú.

Sin embargo, la desvalorización de los bonos de la petrolera estatal peruana también se explica por un mayor riesgo crediticio relacionado con su situación y manejo financiero, opinó Patricio Luza, subgerente de renta fija de Renta4 SAB.

“El bono de Petroperú es diferente al de Ecopetrol, la joya de la corona en Colombia, que es una compañía muy líquida y que genera un buen flujo de caja”, indicó Luza. Petroperú, en cambio, no es un emisor que sea súper rentable y que genere gran cantidad de efectivo, apuntó.

Según Luza, durante el nuevo Gobierno ha habido un poco de desorden en la empresa estatal que se ha reflejado en la demora para la presentación de los estados financieros auditados y en la salida de la empresa auditora anterior. Recién el pasado 14 de setiembre, Petroperú publicó sus estados financieros auditados del 2021.

Noticias que afectan

Al ser consultado sobre el comunicado de Petroperú, Gutiérrez consideró importante que la petrolera estatal tome en cuenta que, en los corrillos del mercado financiero las noticias que circulan y afectan el valor de sus papeles son el retraso en el pago a proveedores y contratistas y el mayor deterioro de su déficit de capital de trabajo.

“Y que se está acudiendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por otro apoyo financiero a pesar del incumplimiento de pago este año de los US$ 750 millones que recibió de préstamo con compromiso de pago a fines de este año y que se está prorrogando hasta el 2024″, detalló.

Además, el experto sostuvo que la subida de la tasa de interés de Reserva Federal no justifica en su totalidad la caída del valor de los papeles de Petroperú.

Por ejemplo, los bonos con vencimiento a junio del 2047 llegaron a un precio máximo de US$ 67.75 el 12 de setiembre del 2022 y luego tuvieron una caída sostenida hasta los US$ 63.36 el 22 del mismo mes.

“Eso no tuvo nada que ver con la Fed; es más, a la fecha tienen un valor de US$ 62.42, luego de recuperarse de un piso de US$ 59 registrado el 30 de setiembre”, refirió Gutiérrez.