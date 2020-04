En un mundo que no sabe qué hacer con tanto crudo, Petrobras y Exxon Mobil Corp. acaban de encontrar una gran cantidad en la costa de Brasil.

Petroleo Brasileiro SA, como se llama oficialmente la productora estatal de petróleo, anunció un descubrimiento con socios que las estimaciones del regulador brasileño de petróleo estima en 7,800 millones de barriles. Eso es un poco menos que las reservas de Noruega, aunque solo una parte puede resultar recuperable.

El hallazgo llega en un momento en que el incentivo para desarrollar nuevas reservas parece dudoso. Petrobras fue el primer gran productor de petróleo en anunciar recortes en la producción a medida que la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y la pandemia de Covid-19 exponen cuán vulnerable es el mercado mundial del petróleo a los choques de oferta y demanda.

Antes del dramático colapso del petróleo el mes pasado, los expertos ya estaban señalando el exceso de suministros y estabilizando la demanda mundial para fines de esta década.

Pero Petrobras dice que los costos de producción en el área presal de donde se extrajo el petróleo pueden cubrirse con precios del crudo en un rango de US$21 a US$25 por barril. El Brent, el punto de referencia mundial, se recuperó a casi US$30 el jueves.

Petrobras opera el prospecto Uirapuru en la prolífica región presal de Brasil, con una participación de 30%. La noruega Equinor ASA tiene otro 28%, mientras que una asociación entre productores portugueses y chinos posee el 14% restante.

El bloque está a unos 200 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, a una profundidad de 1.995 metros.

Brasil vendió los derechos de perforación de Uirapuru por 2,650 millones de reales (US$ 500 millones) en el 2018, un año en que el petróleo cotizaba entre US$ 50 y US$ 86 por barril. La subasta muy disputada tuvo ofertas de compañías como BP Plc, Total SA, Royal Dutch Shell Plc y Chevron Corp. Equinor dijo en el momento en que Uirapuru tenía el potencial de agregar el doble de la producción anual de la compañía.

Petrobras no es la única en agregar más suministros potenciales de petróleo al mundo en el futuro. Apache Corp. anunció otro importante descubrimiento de petróleo en la costa de Surinam.