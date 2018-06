Petroamazonas busca sacar petróleo de lotes 86 y 87 en el Ecuador vía el Oleoducto Norperuano

La empresa estatal ecuatoriana Petroamazonas está interesadas en el Oleoducto Norperuano . Y es que la longitud total de esta mega obra es de 1,106 kilómetros y el tramo norte parte en la estación Andoas - lote 192, cerca del límite con el Ecuador.

En el país vecino del norte hay dos lotes, 86 y 87, y Petroamazonas tiene intenciones de explotar y está pidiendo contrato a la Secretaría de Hidrocarburos, que es el equivalente a Perupetro en nuestro país, comentó hoy el presidente del directorio de Petroperú , James Atkins.

"El potencial de estos dos lotes es de 30 a 40 mil barriles por día de petróleo pesado que pueden ser llevados a través del Oleoducto Nor Peruano", indicó.

"Eso sumaría la capacidad del Oleoducto y el precio de compra es bastante razonable. Ellos no tienen otra solución porque sacarlo por otro medio representa un oleoducto de más de US$ 3,000 millones y ya no les sería rentable", agregó.

Entonces, ¿por qué debemos modernizar el Oleoducto?

Actualmente la megaobra presenta deficiencias como válvulas de bloqueo en línea; además se requiere modernizar el sistema de supervición y datos; así como el sistema de revisión de fugas y el sistema de comunicación satelital.

"Y en cuánto eficiencia energética tenemos que cambiar la matriz de díesel y energía eléctrica interconectada a las estaciones", mencionó.

A esto se suma, que se tiene previsto un incremento en la demanda de transporte. Actualmente, se tiene 443 millones de barriles de reserva aprobadas y probables en la selva norte y los tenemos como cliente actuales y potenciales al lote 8, 39, 64, 67, 95, 131, 192 y en Ecuador el lote 86 y 87.

"Debemos de darle la seguridad al Oleoducto para los que inversionistas se animen a invertir. El Oleoducto es como una carretera que permite sacar un producto. Si no está en buenas condiciones los inversionistas no van a participar", comentó.

Esquema para la modernización del Oleoducto Nor Peruano

Fase 1 - 2018: Diagnóstico e ingeniería conceptaul; demanda del transporte y el nuevo esquema tarifario que debe ser un esquema de largo plazo.

Fase 2 - 2019: Desarrollar la ingeniería básica del proyecto; evaluación económica y modificación del contrato de concesión.

Fase 3 - 2020 al 2021: Ingeniería a detalle y construcción, y modernización y seguridad del Oleoducto.

En esa línea, Atkins dijo que para el 2018 - 2019 se va a automatizar 21 bombas de bloqueo en las zonas críticas; mejorar el sistema que detecta las fugas y mejorar el sistema de protección catódica.

Además se trabajará en el reforzamiento de tuberías por anomalías, liberación de esfuerzos y estabilización taludes y rehabilitación de instalaciones portuarias. Y se reemplazará motores díesel de estaciones y se comprará una bomba tornillo.