Pese a sus anuncios a favor de la neutralidad de carbono, los grandes bancos de la City de Londres están a la “vanguardia de la financiación del petróleo, el carbón y otros hidrocarburos”, denunció la ONG Reclaim Finance.

“Pese a los anuncios a bombo y platillo, los cinco principales bancos del Reino Unido analizados” para el informe “aportaron US$ 56,000 millones para ayudar a las empresas de la Global Coal Exit List (GCEL)”, que expanden la minería de carbón y el uso de combustibles fósiles, entre octubre del 2018 y octubre del 2020, afirma en un informe esta organización afín al grupo ecologista Amigos de la Tierra.

Este denuncia un “terrible trío” formado por Barclays, HSBC y Standard Chartered, “que juntos representan más del 94% de la financiación del carbón por parte de los bancos del Reino Unido” y el “apoyo masivo de los principales inversores y bancos británicos a las empresas que aumentan el uso de la energía generada por el carbón”.

Contactado por la AFP, Barclays, clasificado entre los cinco principales financiadores mundiales del carbón por Reclaim, afirmó haberse “comprometido desde el 2019 a no proporcionar financiación a ninguna construcción o expansión significativa de centrales eléctricas de carbón o el desarrollo de minas de carbón térmico en cualquier parte del mundo”.

Acusado de aportar más de US$ 15,000 millones a las empresas del carbón en dos años, HSBC aseguró que sus “políticas prohíben la financiación de nuevas minas de carbón térmico (es decir, para la energía, no para el acero) y de clientes dependientes del carbón, y no hemos financiado ningún nuevo proyecto de central eléctrica de carbón desde el 2018”.

“Publicaremos a finales del 2021 un plan para salir de la financiación de cualquier central eléctrica de carbón para el 2030 en la Unión Europea y la OCDE y para el 2040 en otros mercados”, agregó este banco.

Los datos de este informe contrastan con los compromisos de neutralidad de carbono adoptados por el gobierno británico, que se prepara para acoger en noviembre la COP-26 en la ciudad escocesa de Glasgow.

“Sólo una entidad financiera británica (M&G) tiene previsto excluir de sus inversiones a las empresas que construyen minas y centrales de carbón”, insiste Reclaim Finance, que denuncia una hipocresía “cercana a la farsa si se tiene en cuenta que el Reino Unido es cofundador y copresidente de la Alianza para la Energía Poscarbón”.

El Reino Unido es líder en energía eólica y el primer ministro conservador Boris Johnson ha prometido una “revolución verde” para su país, pero ha sido criticado por un presupuesto poco ambicioso en la materia.