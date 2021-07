Si bien la cautela es lo que acompaña ciertas decisiones que impliquen un gasto fuerte en tiempos de coyuntura electoral, lo que se ha visto en el mes de junio es que se elevó en 15% las búsquedas por la compra de una vivienda, en relación a enero de este año, según indicó Urbania.pe

Para Luciano Barredo, gerente de Marketing del Grupo Navent, propietario del portal de búsqueda de vivienda, el interés de los compradores de vivienda ha ido creciendo desde el año pasado.

“Si lo comparamos con el mes de mayo vemos que se ha mantenido la misma cantidad de búsquedas”, anotó.

Para el ejecutivo, el alza del tipo de cambio es visto por los interesados como algo coyuntural, por ello no se ha dado un descenso en la búsqueda e interés.

Y lo que se está dejando de buscar son alquileres, que venía alto, dando un giro hacia la búsqueda de compra, dijo.

Esta tendencia podría mantenerse en los próximos meses; dependerá de quien asuma la presidencia y que de un mensaje de tranquilidad, sostuvo.

Precios

El ejecutivo considera que hay una oportunidad para quienes quieran adquirir vivienda y tengan ya desembolsado un crédito, pues ello permite negociar con quien vende o la inmobiliaria, y llegar a un acuerdo que favorezca a ambas partes.

Sobre los precios, Barreda ve cambios, aunque pequeños. “El aumento en el precio de venta ya venía desde hace unos meses. Lo que ha movido la aguja son las viviendas de segundo uso, que bajaron sus precios. Pero ahora esas personas ya los están corrigiendo, y no están dispuestos a perder US$ 40 mil o US$ 50 mil”, comentó el ejecutivo tras indicar que ello depende mucho de si se trate de una constructora o una persona natural.

Comportamiento

Según el reporte de Urbania.pe, al mes de mayo, el precio promedio de venta en Lima subió 0.9% en el mes y se ubicó en S/ 6,463 el metro cuadrado. En 2021 acumula un alza de 4.1%.

La mayor subida de precios se dio en San Isidro con un alza de 9.7%, respecto al año pasado, mientras que en Miraflores subieron 3.7%. Así, San Isidro Sur es la zona más cara de la ciudad con S/ 11,721 por metro cuadrado y Los Olivos Norte la más económica con S/ 3,497.