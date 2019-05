Peruvian: "No tenemos proyectado una fusión ni hoy ni a futuro con Star Perú"

Peruvian Airlines se alista a retomar a fines de junio o inicios de julio la ruta Lima - Cusco - La Paz (Bolivia), luego de que está fuera cerrada temporalmente debido a que un avión de la aerolínea sufriera un percance al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en noviembre del año pasado.

El reinicio de operaciones de este tramo, no es la única estrategia de la línea aérea, dado que se tiene previsto sumar nuevas rutas internacionales así como aumentar el número de frecuencias de las rutas locales.

Alberto López Bustillos, gerente general de la firma , explicó a Gestión.pe los planes de la aerolínea para los próximos siete meses del año y negó que se tenga proyectado una fusión con Star Perú.

¿Hay una fusión en marcha o se avecina una entre Peruvian Airlines y Star Perú?

No se tiene proyectado una fusión ni hoy ni a futuro entre Peruvian Airlines y Star Perú. Lo que existe es una alianza comercial, que data del año 2018, para que ambas empresas puedan vender sus boletos de forma mutua, que es una manera de aumentar la capacidad instalada que tenemos. A la fecha continua este acuerdo de 'code share', incluso con intercambio de aeronaves para una mayor cobertura y otorgar una mejor experiencia de viajes a nuestros pasajeros.

¿Este acuerdo implica una fusión?

En lo absoluto. Lo reitero, no hay ningún tipo de fusión en marcha con Star Perú . Tampoco habrá una a futuro. En el Perú no entra ninguna línea aérea más. El mercado (aerocomercial) está saturado desde todo punto de vista, dado que no hay donde parquear los aviones, a lo que se suma que en el aeropuerto no hay espacio para una línea área más.

Un reto que tiene hacia adelante con la llegada de las líneas aéreas de bajo costo como Viva Air, por ejemplo, es mantener la participación de mercado, dado que esta aerolínea alcanzó el segundo lugar de participación en febrero. ¿Cómo se piensa abordar este reto?

No es el 'market share' lo que manda en la industria. Hemos sido la segunda aerolínea con mayor participación de mercado toda la vida. La subida de Viva Air se debió a que regaló pasajes y ganó por 6,000 pasajeros. Yo no regalo un pasaje, al contrario yo los vendo todos. Peruvian vende US$ 110 millones al año. Acá se debe medir por rentabilidad. Apostamos -lo reitero- por la rentabilidad, mantener el 'market share' y seguir creciendo. No nos van a sacar.



¿Cual es la meta para este año en venta de pasajes?

Nuestra proyección en cuanto a boletos vendidos es crecer como mínimo entre 7% a 10% en relación al 2018. No nos quita el sueño ser considerada como la segunda aerolínea con mayor participación de mercado.

Peruvian llega a Jauja, Arequipa, Pucallpa, Cusco, Iquitos, Tarapoto. Piura, Tacna e Ilo. ¿Se tiene previsto sumar nuevas rutas locales?



Estamos contemplando nuevas rutas, pero no te puedo dar detalles porque sería alertar a las líneas low cost (bajo costo). La meta es que sea este año. Asimismo, hemos adquirido hasta cuatro aeronaves con las cuales vamos a aumentar frecuencias y seguir creciendo.

¿Se está analizando iniciar vuelos internacionales?



Si bien tenemos permiso para volar fuera de Perú, no lo estamos haciendo. Estuvimos volando a La Paz (Bolivia) hasta noviembre del año pasado. Esperamos que para fines de junio o inicios de julio reiniciar operaciones en este tramo, que comprende la ruta Lima – Cusco – La Paz (Bolivia). Respecto a otros destinos, proyectamos ir hacia Quito (Ecuador) y Santiago (Chile), pero no te voy a decir desde cuándo, dado que como las tarifas están baratas, la competencia apenas se entera, te gana los asientos.

"Mi propuesta tarifaria en comparación con las líneas low cost es casi igual. A veces hay una diferencia de US$ 8, pero yo te llevo las maletas. Además, ten en cuenta que el pasajero sabe comprar y entiende la diferencia entre una low cost y una compañía intermedia como Peruvian"

(Foto de Diana Chávez - GEC) Alberto López Bustillos, gerente general de Peruvian Airlines, descartó la fusión entre Peruvian y Star Perrú. (Foto de Diana Chávez - GEC) (Foto de Diana Chávez - GEC)

El año pasado se solicitó permiso para operar las rutas Lima-Quito; Lima-Quito-Guayaquil; Lima-Bogotá y Lima-Quito- Bogotá, ¿algunas de estos tramos se espera activar?

Esperamos que la ruta Lima – Quito (Ecuador) empiece a operar este año. En nuestros planes esta además el tramo Lima –Santiago / Santiago – Lima al igual que Lima – Bogotá / Lima – Quito / Quito – Lima y así sucesivamente.

Respecto al precio de los pasajes, en algunos destinos Peruvian ofrece una oferta similar a Viva Air, ¿se tiene previsto mantener esta tendencia?

Siempre, ahora si me preguntas si podrían bajar el precio de los pasajes aéreos, te diría que es cuestión del mercado. Mi propuesta tarifaria en comparación con las líneas low cost es casi igual. A veces hay una diferencia de US$ 8, pero yo te llevo las maletas. Además, ten en cuenta que el pasajero sabe comprar y entiende la diferencia entre una low cost y una compañía intermedia como Peruvian.