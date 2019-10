El último viernes, los peruanos que se alistaban para enrumbarse a algún destino al interior del país a través de Peruvian Airlines se vieron impedidos de realizar el viaje previsto ante la suspensión de todos vuelos de la citada línea área “hasta nuevo aviso”.

La paralización de las operaciones de Peruvian se originó –según un comunicado de la firma– ante la decisión de la Aduana de embargar todas sus cuentas “por diferencia de valorización en la importación temporal de dos aeronaves comerciales al no existir en el país una Ley de Admisión Temporal”.

Desde entonces –específicamente desde el 4 de octubre– cientos de pasajeros, más 1,200 hasta el momento según el Indecopi, se encuentran varados en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a la espera de una solución.

En estas circunstancias es que diversas aerolíneas –como Latam y Viva Air– por citar un ejemplo, entre otras más, pusieron a disposición de los pasajeros afectados por la situación de Peruvian la posibilidad de adquirir boletos aéreos a US$ 50 y sujeto a la disponibilidad de la capacidad de sus aviones.

En el caso de Latam el boleto de US$ 50 es por tramo y sin cargos de emisión; mientras que en Viva Air es también por tramo e incluye una mochila de 10 kilos.

Carlos Zuñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, denunció que diversas aerolíneas –al menos tres de ellas– añaden sobrecostos a la tarifa social ofrecida a los afectados por la suspensión de todos los vuelos de Peruvian Airlines teniendo como efecto que el costo total llegue a más de US$ 100, en algunos casos.

“Pese a que no era su competencia propiamente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) coordinó con algunas aerolíneas la posibilidad de que se ponga a disposición pasajes con precio social. Así se anunció que se iba a cobrar US$ 50 por tramo. No obstante, en el aeropuerto los afectados encuentran en el counter el costo del pasaje –en efecto– en US$ 50 sin los gastos generados como la emisión del ticket de abordaje; el tamaño y peso de las maletas adicionales; entre otros”, comentó a Gestión.pe.

Zuñiga añadió que, en concreto, no se está ofreciendo un precio social ni bajo las mismas condiciones en que las familias afectadas por la suspensión de Peruvian adquirieron sus boletos de avión.

“Están pagando US$ 50 más la emisión de boleto de abordaje que puede ser US$ 18; a lo que se le añade el peso de las maletas que puede ser US$ 25 por equipaje; entre otros. He recibido quejas de pasajeros que están pagando desde US$ 93 hasta US$ 120”, explicó.

De esta situación –comentó el especialista– ya ha sido alertado el Indecopi que está acopiando información para tomar cartas en el asunto, si es que estos sobrecostos no fueron debidamente informados al momento de darse a conocer este beneficio a los pasajeros impactados por la situación de Peruvian.