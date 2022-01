Mientras el nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de Perupetro provocó reacciones adversas a nivel congresal y hasta anuncios de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González (ver página 3), esa agencia estatal tiene en su agenda temas urgentes por resolver en el sector hidrocarburos que preocupan a los agentes de esa actividad.

Uno de los primeros temas pendientes es cómo enfrentar la constante reducción en el número de contratos y, por consiguiente, menores compromisos de inversión, sobre todo en actividades exploratorias, y la consiguiente merma en la producción petrolera, según el experto Carlos Gonzales.

Inversiones

Mientras el 2012 el país contaba con 60 contratos petroleros, que le permitían inversiones por encima de los US$ 900 millones anuales, hoy esos compromisos contractuales se han reducido a solo 34, y de los cuales diez están paralizados, en situación de fuerza mayor por diversos motivos (ver tabla).

Así, de enero a octubre del 2021, según Perupetro, las inversiones en el sector petrolero alcanzaron apenas a US$ 264 millones, inferiores en 45.7% respecto a los US$ 487 millones registrados en igual periodo del 2019. La caída fue mas estrepitosa en los gastos en exploración, pues con US$ 2.5 millones, significan una caída de 92.7% respecto a los US$ 34.4 millones a igual mes del 2019.

Contratos por vencer

Otro tema de agenda, es que Perupetro defina qué modelos aplicará para que no se detenga la producción en los 7 lotes cuyos contratos están por vencer en la cuenca Talara, y que se retomen contratos en áreas como el lote 192, 8, entre otros, y que requerirán inversiones por más de US$ 5,500 millones para ampliar su producción.

Para Gustavo Navarro, exdirector de Hidrocarburos, es importante que Perupetro cumpla su rol de promotor de inversiones, lo cual requiere tener un perfil muy competente en conocimiento del sector, y experiencia comprobada de sus directivos, y con más razón de su presidente del directorio.

Regalías

A su turno, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, advirtió que hay un tema que es muy delicado, que es que Perupetro “tiene la capacidad de otorgar lotes (petroleros) a dedo y poder fijar las regalías a su criterio y este poder se lo están dando a una persona sin experiencia en el rubro”, en referencia al excongresista Salaverry.

PetroTal evalúa incrementar presupuesto para este año

PetroTal, empresa a cargo de la operación del lote 95 (Loreto), continúa produciendo de manera restringida alrededor de 3,000 barriles diario durante el presente mes, por los problemas sociales que afectan la región, informó la empresa. Refirió que la primera semana de enero, se liberó la Estación 1 y se pudo descargar el crudo para su transporte por el oleoducto (ONP).

La empresa, que inició sus operaciones en el 2018 con una producción de 1,000 barriles diarios, logró alcanzar el hito de producir 20,000 barriles en diciembre último. El presupuesto de PetroTal para 2021 fue S/ 400 mlls. Para el 2022 se propuso incrementar alrededor de 30%, es decir, a S/ 525 millones. No obstante, continúa en evaluación por el directorio y en riesgo que no lo aprueben por los conflictos sociales que persisten en la zona, señala la empresa.

Los requisitos para ser presidente de Perupetro

De acuerdo con la ley de organización y funciones de Perupetro, para ser nombrado presidente del directorio de la entidad (o parte del directorio en general) la persona debe tener una reconocida capacidad

técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser funcionarios o empleados públicos. La ley no dispone ningún requisito adicional. Fuera de ello, sin embargo, la Constitución indica que no pueden ser nombrados en cargos de confianza personas con una sentencia condenatoria por un delito doloso en primera instancia. Actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso, presentado por la Contraloría (el cual ya cuenta con dictamen), que propone que no puedan ser nombrados como presidentes de órganos colegiados las personas que no cuenten con seis años de experiencia en cargos de directivo y nueve años de experiencia general, así como estudios superiores completos.