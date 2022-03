¿Cuánto tiempo destinan los peruanos al consumo de streaming? de acuerdo a Directv -plataforma satelital de TV de paga- solo en enero pasado sus usuarios en Perú miraron un promedio de 23 horas de contenido y prefirieron hacerlo a través de un Smart TV, seguido por dispositivos móviles (celulares y tabletas) y computadoras.

A su vez, registró un aumento de 12.8% en reproducciones frente a diciembre 2021. En esa línea, ¿cómo se está aprovechando la alta demanda?

Gestión conversó con su gerenta de Marketing, Carolina Gottelli, quien adelantó los próximos pasos de la compañía en el territorio nacional.

-¿Cómo está evolucionando el consumo de streaming en lo que va del 2022?-

A partir del aislamiento por la pandemia de COVID-19, el tiempo de uso de los servicios de streaming aumentó notablemente. Por ejemplo, el consumo de contenidos on demand de nuestra plataforma Directv Go aumentó en casi 40% si lo comparamos con los niveles prepandemia. Además, con la reanudación de las competencias deportivas, el consumo de contenidos en vivo vía streaming también creció y se mantiene en ascenso, lo que consolida la adopción de los servicios digitales por los usuarios, provocando las audiencias más altas en la historia del servicio.

-¿Cómo les ha impactado el consumo de otras plataformas de streaming: es una competencia o un aliado?-

La presencia de otras plataformas streaming abre nuevas oportunidades para la industria de entretenimiento. Justamente por la oportunidad que presenta el consumo de streaming, en Directv -en el 2019- lanzamos nuestra propia plataforma, Directv Go, la cual ya cuenta con más de 2,000 títulos on demand, entre contenido deportivo, de entretenimiento, y muchos otros. Es importante mencionar que solo en enero, los usuarios de Directv Go en Perú miraron un promedio de 23 horas de contenido en la plataforma.

-¿Quién consume más la TV de paga: Lima o provincias; jóvenes o adultos; mujeres o hombres?-

Según Kantar, las audiencias durante los meses de cuarentena más severa crecieron hasta un 52% tanto para la señal abierta como para la televisión paga. Asimismo, de acuerdo con el estudio Media Trends & Predictions 2021 elaborado por la firma, durante la pandemia y debido a las medidas de cuarentena, los usuarios veían más televisión acompañados por familiares o amigos. En esa línea, dentro de los grupos que tuvieron un crecimiento importante, se encuentran los jóvenes de entre 12 a 18 años y de 18 a 25 años, pese a ser targets difíciles de alcanzar. En relación al perfil de consumidor de Directv Go: el 47% tiene TV paga y usan la plataforma de streaming como complemento, mientras que el 23% no tiene TV paga. En relación con la edad, el 29% de los usuarios tiene hasta 35 años.

-¿Qué planes se tiene para este año?-

Este año tenemos como objetivo seguir consolidando nuestra señal de Directv Sports con los mejores contenidos deportivos de la región. Para ello, no solo transmitimos los partidos más importantes, sino que contamos con un amplio equipo de profesionales que mantienen al tanto a nuestros clientes de los mejores datos de las ligas nacionales e internacionales. Pero junto ello, puedo comentar que tenemos planes de seguir potenciando nuestra señal con una nueva variedad de deportes.

-¿Cómo se va a repotencias Directv Sports?-

Recientemente lanzamos nuestro canal Directv Sports Fight, un canal dedicado a deportes de combate mediante el cual transmitiremos en exclusiva todas las peleas del campeonato, temporada regular y playoffs de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Por otro lado, como parte de nuestro objetivo por seguir promoviendo el desarrollo de otras disciplinas y darle un impulso al tenis nacional, transmitiremos los torneos de tenis más importantes como Grand Slams, ATPs, Inka Bowl 2022, Copa Davis, los principales Abiertos del mundo, y mucho más.

-En materia de contenido deportivo, ¿qué demandan los peruanos?-

Solo en el 2021, el partido entre Italia e España por la UEFA Euro 2020 fue lo más visto por los clientes peruanos, seguido por el encuentro entre Uruguay y Colombia, y el duelo entre Brasil y Chile por la Copa América 2021. En ese contexto, a través de una alianza estratégica con la Confederación Sudamericana de Fútbol, se ofrece la cobertura más completa de la Copa América de Futsal y la Copa América Femenina, entre otros. El acuerdo permite la transmisión de una gran cantidad de eventos continentales, incluyendo las próximas ediciones de la Copa América 2024 y 2028, la transmisión de los Sudamericanos Femeninos y Masculinos Sub 20 y Sub 17.

-¿De cara a Catar 2022, qué viene?-

De cara a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, como emisor oficial del torneo se transmitirá los 64 partidos del torneo, con transmisión multipantalla. Asimismo, se contará con una amplia cobertura exclusiva con el equipo de profesionales, quienes desde Catar transmitirán todos los datos e incidencias del evento deportivo más importante del mundo.