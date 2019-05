planes de la empresa Peruana Graña y Montero se enfocará este año en proyectos privados y concesiones La empresa espera obtener US$ 1,300 millones en ingresos este año, US$ 40 millones en ingresos netos y una deuda por debajo de US$ 500 millones. Más detalles, aquí.

El monto de garantía del Fideicomiso coadyuvará a la potencial reparación civil que determinen las autoridades competentes. (Foto: GEC) (Foto: GEC)