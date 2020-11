Credicorp Capital Asset Management está lanzando fondos para capturar la creciente demanda de inversiones sostenibles a medida que reajusta su cartera de US$ 9,000 millones para cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Credicorp, con sede en Perú, una de las administradoras de dinero más grandes de la región andina, comenzará a ofrecer un fondo de oncología compuesto por fondos enfocados en empresas que desarrollan tratamientos contra el cáncer, dijo Galantino Gallo , CIO de Credicorp Capital Asset Management. Está desarrollando otras opciones de inversión que podrían lanzarse el próximo año, dijo.

Credicorp está revisando su estrategia de inversión luego de unirse en junio a los principios para la inversión responsable respaldados por las Naciones Unidas, que más de 3,000 empresas de inversión están apoyando.

Como parte de su enfoque, la firma está utilizando registros de resultados para evaluar las inversiones en función de si las empresas están cumpliendo objetivos como reducir las emisiones de carbono, priorizar la diversidad en los directorios corporativos y limitar la deforestación, dijo Gallo .

“Al participar en ASG, creemos que podemos lograr mejores rendimientos”, dijo. “A largo plazo, reduce el riesgo a la baja”.

Si bien la inversión ASG, también conocido como ESG por sus siglas en inglés, está ganando popularidad en todo el mundo, hay poca evidencia de que esté dando frutos. Un índice de MSCI que monitorea a las principales empresas de ASG ha obtenido un 7.1% este año, ligeramente por debajo del 7.2% de rendimiento del índice mundial de MSCI.

Gallo dijo que la industria debe enfocarse en educar a las empresas, en particular a las empresas de pequeña capitalización, así como a los inversionistas sobre ASG. Credicorp está en un proceso de aplicación de varios años de las normas a su propia cartera. Sus fondos de capital están utilizando registros de resultados para evaluar posibles inversiones, y hasta ahora solo han surgido unos pocos casos, dijo.

Pronto los fondos de renta fija de la compañía y las inversiones alternativas adoptarán las medidas. Eventualmente, Credicorp los aplicará en US$ 8,000 millones en activos que administra directamente y en alrededor de US$ 1,300 millones en fondos de asesoría de terceros.

Los inversionistas ya están pidiendo opciones sostenibles, lo que lo impulsó a crear nuevos vehículos de inversión, comenzando por el fondo de oncología. Se lanzará con entre US$ 5 millones a US$ 10 millones en activos, y la mayor parte se invertirá en Candriam Equities L Oncology Impact, que contiene nombres que incluyen a Roche Holding AG y Bristol-Myers Squibb Co., según datos recopilados por Bloomberg.

Gallo prevé que la demanda de más productos aumentará a medida que las naciones en desarrollo se pongan al día con Estados Unidos y Europa en la adopción de estándares ASG.

“En América Latina, estamos más atrás en el proceso de establecer la sostenibilidad en la gestión de activos”, dijo. “Pero hay un valor intrínseco en ayudar al medio ambiente y ayudar al mundo entero a ser un poco más sostenible”.