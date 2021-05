En regiones emergentes como América Latina, la industria de capital de riesgo es joven y prematura. Y en Perú, la situación es similar, pues la inversión en startups de etapa temprana aun oscila en tickets de entre US$ 50,000 y US$ 150,000.

Así lo señaló el estudio Panorama de inversión en Latinoamérica, de Rockstart LATAM, el cual indica que el capital viene principalmente de inversionistas ángeles (personas naturales que invierten excedentes a cambio de un retorno) y Micro VC (aceleradoras y algunos fondos).

De esa manera, la preferencia de estos inversores apunta a rondas pre-seed (con startups en su etapa más inicial) y seed (startups que ya recibieron algún tipo de inversión).

Sin embargo, cada vez hay más disponibilidad de recursos para invertir en compañías con potencial de crecimiento. Por ello, destacó los casos de Crehana (Edtech) - Serie A por US$ 17.5 millones el 2020 y Chazki (logística) - Serie A por US$ 7 millones el 2021, como las startups peruanas que más capital han levantado.

En la región, Brasil lidera los países que mayor capital movilizan (46.2% de la inversión de las operaciones del 2015 al 2020), seguido de México (22.7%) y Colombia (9.5%). En ese periodo, la inversión en startups en América Latina pasó de US$ 594 millones a US$ 4,100 millones.

“En Rockstart creemos que Latinoamérica puede convertirse en un epicentro de emprendimiento a nivel global y uno de los factores que consideramos que influye en este camino es la información y la capacitación”, comentó Felipe Santamaría, cofundador y director general de Rockstart LATAM, aceleradora originaria de Holanda.

Los fondos más activos

Respecto al comportamiento de los fondos en América Latina, el análisis de Rockstart LATAM en operaciones del 2011 al 2021 determinó que los Micro VC están entre los más activos. Si bien estos son de los más pequeños, el 67% tiene entre siete a 10 inversiones al año.

Sobre estos fondos, el estudio explica que el tamaño de los mismos oscila entre US$ 1 millón y US$ 15 millones, tienen 4.1 años de operación, 51% invierte en startups pre-seed y solo 3% de sus desembolsos han tenido retornos.

Por su parte, los que invierten más son definitivamente los big funds (cuyo tamaño supera los US$ 100 millones) con más de 14 operaciones al año. En este caso, sus tickets más bajos en pre-seed están en US$ 1 millón; y los más altos, en Series C, llegan a US$ 111 millones.

En tanto, los más pequeños, que son la familia, amigos e inversores ángeles, tienen mayormente hasta siete operaciones al año, pero son vitales porque inyectan capital en la etapa más temprana de las startups, con fondos menores a US$ 1 millón.

Años de operación

Sobre los años promedio de operación de las startups que han levantado capital en Latinoamérica, el estudio de Rockstart LATAM menciona que la gran mayoría lleva por lo menos dos años de funcionamiento, un tiempo mayor que en otras partes del mundo.

En tanto, estos emprendimientos de la región pueden tardarse mínimo ocho meses y hasta más de un año entre ronda y ronda para levantar capital. De todas las que atraen inversión, pocas llegan a rondas más grandes con tickets de más de US$ 1 millón y las que lo han logrado tienen al menos cinco años de operación.

En las rondas de inversión, los sectores que han cobrado más fuerza en los últimos años son fintech, software, e-commerce, salud, inmuebles e inteligencia artificial/big data.

“La mayoría de las startups que se encuentran en serie pre-seed en la actualidad son de enterprise software. Esto podría atribuirse a que en los últimos dos años en particular ha habido un aumento de emprendimientos con modelos de negocio que comprenden soluciones empresariales”, indica el reporte.

FICHA TÉCNICA:

Muestra: Más de 1,000 deals relevantes en los últimos años.

Participación: Fondos más representativos de Latam.

Técnica: Análisis, entrevistas y recolección de datos de Startupcol, Top100 Startups Colombia (2020), Crunchbase y Pitchbook en los últimos seis meses.

Ámbito: América Latina.