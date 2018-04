Fusiones y Adquisiciones en Perú llegó a los US$ 3,830 millones en el primer trimestre del año En el primer trimestre de 2018 se han contabilizado un total de 21 operaciones de Private Equity, de las cuales siete transacciones tienen un importe no confidencial agregado de US$ 3,027 millones.

Centro financiero en San Isidro (Foto: USI) USI