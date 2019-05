Perú y otros siete países: ¿Lograrán vencer a Amazon en la disputa del dominio?

La guerra entre David y Goliat podría catalogarse la disputa de Perú junto a otros países de la Comunidad Andina además de Brasil con la gigante de ventas online Amazon por la uso del dominio de Internet .amazon que la empresa desea utilizar y que ya lleva 7 años en discusión ante la negativa de las naciones ubicadas en el cuenca del río Amazonas.

El último fin de semana –en el marco del XIX Consejo Presidencial Andino– los presidentes de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia se comprometieron a unir fuerzas para proteger a sus países de lo que describieron como una decisión inadecuada.

En concreto se refirieron a la decisión establecida el último 17 de mayo por la Corporación de Internet para la asignación de Números y Nombres (ICANN, por su siglas en inglés) dándole autorización a Amazon para el uso del dominio .amazon. No obstante, esta disposición todavía no está firme dado que ha otorgado 30 días para la recepción de comentarios públicos.

"Lo que implica que tanto el Perú como los otros países de la cuenca amazónica tienen la oportunidad de pronunciarse en contra de esta decisión hasta el 17 de junio o probablemente se extienda (este plazo) hasta fines de junio. La posición de los países de la CAN –del último domingo– va en ese sentido", explicó a Gestión.pe el especialista en derecho digital Erick Iriarte Ahon.

¿Únicamente los Gobiernos pueden pronunciarse para evitar que la ICANN seda al pedido de Amazon? Al respecto, el letrado afirmó que pueden apoyar a esta causa –para convencer a la ICANN– las universidades, los gremios profesionales, las organizaciones indígenas, juristas expertos, entre otros.

"No solo los Gobiernos son los que tienen que convencer a la ICANN, sino también activistas, comunidades indígenas, universidades, académicos, expertos, entre otros La ICANN va a escuchar fundamentos de ambos lados. Algunos juristas americanos, por ejemplo, puedne alegar que prima la posición de Amazon porque la sede de esta instancia se ubica en Estados Unidos y por lo tanto, prima las leyes norteamericanas", precisó.

Otros expertos en cambio, comentó Iriarte, pueden alegar que al ser esta una entidad global debe primar los interés de las comunidades o países afectados directamente por el uso del dominio .amazon con fines comerciales. "En la diversidad de posiciones, se tomará una decisión", argumentó.

La apuesta de Perú y de los otros siete países de la cuenta amazónica, incluyendo Brasil, es que este organismo retomé la decisión que ya tomó sobre este caso en el 2014. En aquel año, la Corporación de Internet para la asignación de Números y Nombres (ICANN, por su siglas en inglés) negó el pedido de la firma de otorgarle el dominio de Internet .amazon.

"En el año 2014, formalmente la ICANN le dice a Amazon que no procede su solicitud para el uso del dominio .amazon porque los países de la cuenca amazónica no estaban de acuerdo. Sin embargo, entre el 2014 y 2018, Amazon presiona a la ICANN –a través del Gobierno de Estados Unidos– para que revise su decisión", detalló.

"Finalmente en mayo de este año, la ICANN cedió con entregar el domingo de Internet .amazon a la empresa. No obstante da un plazo de 30 días para recibir comentarios de la comunidad. Pasado este tiempo, tomará una decisión firme: ratifica el uso del dominio .amazon en favor de la gigante en ventas online o vuelve a la decisión que tomó el 2014, negándole el uso del dominio", agregó.

Los caminos de Perú

Si bien Iriarte confía que la Corporación de Internet para la asignación de Números y Nombres (ICANN, por su siglas en inglés) no ceda a las presiones de la empresa y vuelva a la decisión que tomó el 2014; también es consciente que las posiciones de la CAN y de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA), entre otros organismos de la cuenca amazónica no sean suficientes y gané –finalmente– esta batalla la poderosa Amazon.

De ser el caso, ¿que le queda al Perú y a los demás países que se verían afectados por esta decisión?

En opinión del letrado, le queda demandar a la ICANN por priorizar los intereses comerciales privados por encima de las consideraciones de política pública de los Estados como son los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía.

"Para lo cual el Perú debería contar con un equipo de profesionales, de similares características, cuando demandó a Chile por el conflicto marítimo ante la Corte Internacional de La Haya", apuntó.

En ese contexto, opinó que se deberá evaluar –una vez que la ICANN tomé una decisión sobre el uso del dominio .amazon– si conviene que esta demanda sea bajo la jurisdicción de California o puede terminar –incluso– ante la Corte Internacional de La Haya.

"Si se quiere generar un precedente vinculante, la demanda debería darse bajo el amparo de la Corte Internacional de La Haya", remarcó. Asimismo, consideró que además de la demanda tanto el Perú como los demás países afectados deberán usar el camino de la política para determinar si la decisión del Comité de Gobiernos de la ICANN (GAC), es vinculante.

Cabe precisar, que esta instancia fue la que presionó el 2014 al interior de la ICANN para negar a Amazon el uso del dominio .amazon. El último camino que también tendría Perú es contar con el apoyo de organismos mundiales como las Naciones Unidas.