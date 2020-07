Listas o no para el canal digital, las empresas de comercio han tenido que incorporarlo para sostenerse durante la cuarentena por el covid-19. Y culminado este periodo, entre el 60% y 70% de ellas los mantendrán como un punto de venta permanente.

Así lo señaló Daniella Venero, head de tecnología y digital de Page Personnel (PageGroup) tras indicar que el desarrollo de plataformas de e-commerce fue el “boom” entre todas las herramientas tecnológicas empleadas en los últimos meses.

Y si bien había empresas que no tenían experiencia previa en dicho canal, los resultados obtenidos habrían derribado las barreras que antes les impidieron incursionar en ese terreno.

“Muchas compañías con las que hemos conversado han triplicado sus ingresos en espacios digitales respecto a lo que conseguían en un punto de venta físico, además logrando eficiencias”, comentó a Gestión.

De esa manera, refirió que el público también redujo su resistencia a las transacciones virtuales. No obstante, aún hay retos por superar.

“Antes el canal online era solo un valor agregado, ahora ya no, pero no solo es cuestión de tener una plataforma, sino asegurar que el proceso interno sea sostenible y no se caiga en tener clientes insatisfechos por la demora”, anotó, tras precisar que la tendencia también está en los rubros de servicios.

Demanda de ejecutivos

Por la paralización de actividades, Venero refirió que muchos profesionales de áreas de tecnología aprovecharon las semanas libres por vacaciones o inclusive en suspensión perfecta para acelerar sus certificaciones online.

Ahora, dichos ejecutivos han empezado a ser recolocados en empresas tanto en la parte operativa como en la gestión, siendo principalmente egresados de ingeniería de sistemas, informática, especialistas en arquitectura digital y analítica de datos.

“Estos perfiles son autodidactas, el aprendizaje de tecnología y certificaciones viene mucho en internet y se ha aprovechado para cerrar esos ciclos para los cuales no tenían el tiempo suficiente”, finalizó.

El auge de los “market place”

Ante la necesidad de empezar a vender por internet de un momento a otro por el cierre de tiendas físicas, las empresas apostaron por generar alianzas con operadores de despacho y los “market place” a fin de mantener la continuidad del negocio, sostuvo Daniela Venero.

Refirió que muchas empresas de retail y consumo masivo no tenían ninguna plataforma digital como punto de venta. Sin embargo, el ingreso a dichas plataformas que concentran la oferta de diferentes marcas también generó el reto de mantener la calidad de la atención y la logística requerida

En una segunda etapa, muchas empresas ahora pasan del “market place” a una tienda online propia, dijo.