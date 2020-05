Ante el periodo de contingencia que se vive en nuestro país y el mundo, bares y restaurantes han tenido que cerrar sus puertas temporalmente para garantizar el bienestar y la seguridad de sus clientes y colaboradores, siendo muchos de los últimos en mención, parte de la comunidad de bartenders.

Esta crisis ha impactado a todo el sector de proveedores de esta industria, incluidas las compañías globales que poseen portafolios de marcas premium de bebidas espirituosas y vinos, que lejos de “cerrar filas” y esperar mejores escenarios para hacer negocios, han emprendido programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en territorios de sus casas matrices y en los lugares donde tienen presencia protagónica.

Uno de esos casos es la francesa Pernod Ricard, con 45 años de fundada y actualmente presente en 86 países y con 19 mil empleados, todos ellos comprometidos, por ejemplo, con modelos de consumo más circulares, característica que forma parte de la estrategia Sostenibilidad y Responsabilidad 2030 del grupo galo y que también integran las iniciativas que ha emprendido en suelo peruano.

En el Perú, la empresa está presente desde el 2007 y ha tenido, en casi dos meses de cuarentena, dos proyectos de RSE que vienen beneficiando a restaurantes y bartenders peruanos.

En la segunda quincena de marzo pasado, Pernod Ricard creó “En la barra y en casa #SiempreContigo”, una iniciativa de agradecimiento a la labor de 700 profesionales de este rubro en el Perú, donde les otorgan un aporte económico, como medida para sobrellevar esta retadora coyuntura tras la llegada del COVID-19 al Perú y las medidas decretadas por el Estado.

“Valoramos y reconocemos el trabajo de los bartenders peruanos, amigos detrás de las barras que día tras día y con una gran sonrisa crean cocteles y experiencias inigualables. Por ello, creamos esta iniciativa y el apoyo económico con la finalidad de mitigar el riesgo que actualmente atraviesan”, afirmó Daniel Finkler, marketing director de Pernod Ricard Central Andes, quien precisó que la donación es entregada en vales de consumo en alimentos que reciben a través de un delivery virtual.

El segundo proyecto RSE de la empresa fue lanzado el pasado 5 de mayo, al incorporarse Pernod Ricard, mediante su marca Chivas Regal, a la plataforma “Unidos en la mesa”, junto a su partner Backus, con el propósito de tender un puente entre comensales y restaurantes a través de la compra de vales de consumo (30, 50 y 100 soles), por lo que el consumidor tiene la opción de apoyar en este duro momento a los restaurantes y bares afiliados.

La idea es que el consumidor reciba el doble de su aporte al adquirir los vales de consumo. “De esta manera le damos un beneficio al consumidor y también un beneficio al restaurante y al bar, al tener asegurado un consumo futuro”, manifestó Juan Diego Romero, Whisky Brand Manager en Pernod Ricard.

Actualmente “Unidos en la mesa” ya reúne 1,100 restaurantes y se ha logrado una recaudación de S/ 110,000 a través de las compras en la web. Para fines del presente mes de mayo estiman alcanzar los 2,000 establecimientos afiliados.

La tercera iniciativa la lleva adelante la filial española de Pernod Ricard. Se trata de la fabricación de geles hidroalcohólicos desinfectantes a partir de la tercera semana de marzo pasado, en medio del desafío de contener al COVID-19 y del estado de alerta decretado por el gobierno de España.

La empresa puso a disposición del Estado ibérico la utilización de medios técnicos y humanos de su fábrica de Manzanares, en la localidad de Ciudad Real de ese país.

“Estamos frente a una nueva normalidad que no conocemos con total claridad, de hecho estamos viendo modelos que la compañía está implementando en otras partes del mundo al ser una empresa global”, expresó Romero, al referirse a la posición de sus marcas de gin, vodka, ron y whisky, entre otras, en el mercado peruano de bebidas espirituosas para el período 2020-2021.

Pernod Ricard tiene ingresos anuales a nivel mundial por US$ 9,952 millones, beneficios anuales de US$ 1,577 millones, un margen de beneficio del 16% y un ROE de 9.45%. El market cap (capitalización de mercado) de la empresa asciende a US$ 38,940 millones al cierre de las operaciones bursátiles del viernes 8 de mayo pasado.