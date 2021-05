Una de las definiciones que mejor podría definir al emprendedor es de una persona que tiene la decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Y es la que mejor encaja con el perfil del peruano que ha optado por hacer realidad el negocio propio.

Pero, ¿cómo es el emprendedor peruano? El último estudio realizado por Ipsos, por encargo del Banco de Crédito del Perú, “Perfil del Emprendedor Peruano del Bicentenario”, refiere que su edad promedio es de 40 años, y de cada 10 seis son mujeres, el 44% de ubica en Lima Metropolitana y laboran, en promedio, 60 horas a la semana.

Como otra de sus características podemos decir que más del 50% cuenta con estudios superiores, e incluso un pequeño grupo de ellos con posgrado (2%). Asimismo, quienes tienen estudios superiores han estudiado principalmente Administración/Gestión e Ingeniería.

Sin embargo, solo un 50% son formales, principalmente los que tienen, en promedio, una antigüedad de 3.2 años y 2.3 trabajadores.

Número en ascenso

Sin duda, la etapa más compleja que tuvieron que afrontar los emprendedores inició en marzo de 2020, con la pandemia, en la que muchos tuvieron que suspender actividades, pero a su vez fue un momento en el que otro grupo decidió apostar por ello. Así, el número se ha elevado en 42% a raíz de la pandemia, señala María Alejandra Chirinos, subgerente de Responsabilidad Social del BCP.

“Cuando vemos el aumento de emprendedores, este se da principalmente en hombres y padres, que se entiende tanto en hombre como mujer. Hoy un 26% de mypes es liderada por ellos, ya que ante una coyuntura de haberse quedado sin empleo, esta fue su salida”, dice la ejecutiva.

Aquí también es importante destacar la presencia de la familia dentro de la microempresa, ya que en dos de cada tres negocios trabaja algún familiar del emprendedor, principalmente si hablamos del sector comercio y en los negocios comandados por mujeres.

“No es solo un apoyo o impulso emocional, sino que también les puede facilitar capital, o los apoya con la infraestructura al inicio del negocio”, explica Chirinos.

Una de las dudas que muchos tienen es si el emprendimiento es suficiente para sobrevivir. Así, según el estudio, poco menos de un tercio de emprendedores tiene ingresos adicionales.

Asimismo, un 51% dice que lo ganado le alcanza justo, y un 21% que le alcanza bien y hasta puede ahorrar.

En tanto, un 28% refiere que no le es suficiente y tiene dificultades. “Se trata del perfil sobreviviente, que es quien tiene más dificultades económicas”, precisa la también líder de Contigo Emprendedor.

Perfil del emprendedor

Un aspecto interesante que revela el estudio es la identificación de cuatro perfiles de emprendedores (ver infografía). El que más se ha encontrado en el mercado peruano es el Competente (37%), cuyas características son el sentirse capaces de manejar sus negocios, ser reflexivos y no tan arriesgados con sus planes de crecimiento.

Le sigue el Empeñoso Apasionado (32%), que le pone ahínco al negocio y quiere que crezca, no es tan planificado y es más bien empírico. También está el Cazador de Oportunidades (21%), que quiere hacer crecer el negocio, se arriesga y va tras nuevos emprendimientos así no los conozca. Y finalmente el Sobreviviente (11%). Estos abrieron su negocio por necesidad y no son tan competentes como otros, y para ellos la formalidad es para las grandes empresas.

“Tal vez este perfil podría tener mayor propensión a la mortalidad, pero en general, esto ocurre con todo tipo de emprendimiento en el primer año. Lo que más se ve es que se puede adaptar a otras oportunidades de negocio”, afirma María Alejandra Chirinos.

Expectativa y avance

Este 2021 es un año de retos para todos, con una pandemia que continúa. Para Chirinos, los emprendedores ya se han adaptado a vivir bajo estas nuevas condiciones y es por eso que tienen planes de avanzar. Así, el 80% de encuestados asegura que invertirá este año, sobre todo en la compra de o mejora de equipos o insumos (43%), la adquisición de un local o mejora del actual (31%) y en publicidad y marketing (21%).

El monto para invertir vendrá, según el 46% de emprendedores, principalmente del segmento A/B, de sus propios ahorros, mientras que un 36% lo hará con un préstamo del banco y un 19% con préstamos de una caja o financiera.

Quienes no piensan invertir (20%) son emprendedores con perfil sobreviviente y competente.

En general, sostiene Chirinos, el 80% de emprendedores son optimistas y, a futuro, en cinco años, el 53% ve que su negocio será mucho más grande, principalmente los del nivel A y B.

LAS CLAVES

Formalidad. El tema de la formalidad aún es visto como un proceso engorroso y muchos optan por no serlo, ya que implica “un gasto mayor”.

Pagos. La mayoría de emprendedores busca que se les pague en efectivo ( 96%), pero poco a poco se han ido adaptando a las nuevas pasarelas de pago y opciones digitales.

Bancarizados. Un 73% se encuentra bancarizado, y un 56% señala tener una cuenta de ahorro, un 21% un préstamo para su negocio y un 19% una tarjeta de crédito.

Impulsando los planes de 100 mil emprendedores

Fue en el 2019 que el BCP empezó a trabajar con los emprendedores, teniendo en cuenta que en el país la microempresa representa más del 90% del mercado peruano. En ese momento, se enfocaron en mujeres, con “Mujeres Emprendedoras BCP”, a través de capacitaciones, ya que si bien muchos nacen, no todos crecen.

“En el nacimiento, la mayoría de emprendimiento son de mujeres, y en general son las mujeres las que más se lanzan a ser capacitadas. La idea es dar preparación en educación financiera y herramientas digitales”, señala María Alejandra Chirinos.

Sin embargo, en el 2020, con el inicio de la pandemia, buscaron reafirmar la capacitación y desde este año se amplía a Contigo Emprendedor, sumando al público masculino, con los mismo objetivos, por lo que esperan alcanzar a impulsar los planes de 100 mil emprendedores en el país.

Indicó que un 46% quiere capacitarse en contabilidad y manejo de ingresos y egresos.

Asimismo, un 42% busca clases presenciales y un 41% vía online.