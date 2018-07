Pepsico gana un 8 % menos en el primer semestre

El grupo de refrescos y productos de alimentación PepsiCo ganó US$ 3,163 millones en los seis primeros meses, lo que supone un descenso del 8 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La multinacional obtuvo entre enero y junio pasados un beneficio neto por acción de US$ 2.21, por debajo de los US$ 2.38 por título de las mismas fechas del año anterior, cuando ganó US$ 3,423 millones.

Los ingresos de la multinacional aumentaron 3 % en el primer semestre del año, hasta US$ 28,652 millones, mientras que sus gastos operativos subieron en esas fechas un 5 %, hasta US$ 12,918 millones.

En cuanto a los resultados trimestrales, a los que más atención prestaban hoy los analistas de Wall Street , la empresa ganó US$ 1,820 millones (1.28 por acción), un 14 % menos que en el segundo trimestre de 2017, cuando los beneficios fueron de 2,105 millones.

Según Efe- DowJones, el beneficio neto se redujo lastrado por la mayor provisión del grupo estadounidense para el impuesto sobre la renta.

Por su parte, la facturación de la compañía subió entre abril y junio pasados un 2.4 %, hasta alcanzar 16,090 millones de dólares, mientras que sus gastos operativos aumentaron 3 %, hasta 7,263 millones.

Las ventas de bebidas en EE.UU. -la mayor división del grupo por ingresos- bajaron un 0.9% a 5,190 millones, registrando caídas por cuarto trimestre consecutivo.

La bajada en ventas de esa área se produce desde el tercer trimestre de 2017, lo que ha aumentado la presión para que PepsiCo considere escindir las operaciones de embotellado o todo el negocio de bebidas.

El enfoque del grupo en publicitar sus nuevas bebidas más saludables ha dañado las ventas de marcas estratégicas como Pepsi o Gatorade.

El presidente y consejero delegado de Pepsico, Indra Nooyi, destacó hoy en un comunicado estar satisfecho con los resultados trimestrales y particularmente con las divisiones internacionales, impulsadas por los mercados emergentes y en desarrollo.

Los resultados de la firma, difundidos a primera hora de la mañana, eran bien recibidos por los operadores a la apertura de Wall Street y el valor de sus acciones avanzaba un 3,75 %.