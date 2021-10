Las universidades privadas del país también se enfocarán en crecer el próximo año captando a los alumnos de las universidades no licenciadas, resaltó el GEF.

A junio de este año, más de 200,000 estudiantes se encontraban matriculados en universidades con licencia denegada, de los cuales un alto porcentaje tiene intención de trasladarse, según el Ministerio de Educación.

Esta estrategia de captación, anotó el director del GEF, Justo Zaragoza, haría en un escenario de educación presencial que más del 50% de universidades privadas del país mantenga sus pensiones el próximo año con respecto al 2021, y el resto aumentará sus mensualidades hasta en 5%.

“Así, su facturación no aumentaría por pensiones, pero sí por el número de alumnos de estas universidades no licenciadas; incluso pueden captar a otros postulantes de provincias. Para ello no requerirán necesariamente invertir, ya que podrían aprovechar sus plataformas virtuales que llegaron para quedarse”, dijo.

Impacto de la coyuntura

En el caso de la UDEP, tienen planeado en 2022 mantener sus pensiones de este año y seguirán ofreciendo un descuento de 6% con respecto a la mensualidad del 2019.

“El volver a cobrar las pensiones del 2019 dependerá de la evolución de la economía familiar. Estamos en constante análisis de la situación”, señaló Susana Vegas Chiyón, vicerrectora académica de la UDEP.

En tanto, ESAN, cuyas pensiones ya vendrían llegando a nivel prepandemia, espera mantenerlas el próximo año. “Consideramos que los precios se mantendrán como los del 2019, a pesar de que la mayoría tiene componentes internacionales y el tipo de cambio no es un tema menor; sin embargo, comprendemos que estamos pasando una etapa de transición, en la que la economía se está recuperando paulatinamente”, indicó Ana Reátegui.

El dato

Tendencia. Para el presidente de la ASUP, Iván Rodríguez, de acuerdo a la situación política y socioeconómica del país y su impacto en la demanda, las universidades optarían por mantener sus pensiones o por ir reduciendo de manera parcial y paulatina los descuentos que hicieron por la pandemia.