Pensando en Amazon, Alibaba duplica inversión en Grupo Lazada para afianzarse en sudeste asiático

Alibaba Group Holding Ltd dijo que invertirá US$ 2,000 millones adicionales en la empresa de comercio electrónico del sudeste asiático Lazada Group y le entregó ese negocio a una alta ejecutiva, mientras enfrenta a rivales como Amazon en una agresiva expansión en la región.

Lucy Peng, ejecutiva por largo tiempo y una de las 18 fundadoras de Alibaba, tomará el cargo de presidenta ejecutiva de Lazada, reemplazando al fundador Max Bittner, que se convertirá en un alto asesor de Alibaba.

La participación de Alibaba aumentará a un tamaño no revelado tras la más reciente inversión, dijo una portavoz a Reuters. Antes de la inversión, tenía una participación de 83%, que ahora suma US$ 4,000 millones tras la infusión de US$ 2,000 millones en los últimos dos años.

"La inversión remarca la confianza de Alibaba en el éxito futuro del negocio de Lazada y las perspectivas de crecimiento del mercado del Sudeste Asiático, una región que es una parte clave de la estrategia global de crecimiento de Alibaba", declaró la firma en un comunicado.

"Con una población joven, una alta penetración de dispositivos móviles y sólo un tres por ciento de las ventas minoristas de la región realizadas por Internet, nos sentimos muy confiados en avanzar en el Sudeste Asiático", comentó Peng.

Alibaba opera en más de 200 países y tiene más de 500 personas usando sus aplicaciones de compra cada mes, lo que permitirá a Lazada acceder a más de los recursos del gigante de comercio electrónico.

Empresas rivales ya están invirtiendo miles de millones de dólares para construir una extensa infraestructura logística en la región.

El año pasado, Amazon lanzó su servicio de entrega en dos horas en Singapur, mientras que la china JD.com ha construido su propia red de logística en Indonesia, y en enero anunció una inversión en la minorista vietnamita online Tiki.vn.