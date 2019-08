Una disputa entre Walt Disney Co. y Sony Corp. amenaza con poner fin a su coproducción de películas de "Spider-Man", según personas familiarizadas con la situación, lo que deja en el aire el futuro de uno de los personajes más queridos de Marvel.

Las dos partes no han podido acordar nuevos términos para su asociación, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Las conversaciones están en curso, dijo una de las personas.

Sony posee los derechos cinematográficos del popular personaje de Marvel, a pesar de que Disney adquirió Marvel Studios por US$ 4,000 millones en 2009.

Una pelea entre dos de los estudios más grandes de Hollywood significaría que el presidente de Marvel, Kevin Feige, no prestará su visión a futuras películas de Spider-Man, y el personaje no aparecerá en las películas de Marvel de Disney, una serie llamada Marvel Cinematic Universe, o MCU, que genera más de US$ 22,500 millones a nivel mundial.

Disney ha estado solicitando una participación de 50% en las ganancias por las películas en el futuro. Sony quería mantener el acuerdo actual, en el que Disney obtiene una participación de 5% de los ingresos de taquilla, según el sitio web Deadline, que informó anteriormente sobre la disputa.

Representantes de Disney y Sony no respondieron llamadas en busca de comentarios.

Las dos gigantes de Hollywood acordaron en el 2015 trabajar juntas en películas con el superhéroe de las telarañas, después de que varias de las películas de Spider-Man de Sony tuvieran un mal desempeño. La primera en su colaboración, "Spider-Man: Homecoming”, del 2017, obtuvo US$ 880 millones en taquilla en todo el mundo, el mejor desempeño de la franquicia hasta ese momento. La segunda, “Spider-Man: Lejos de casa”, de este año, recaudó US$ 1,100 millones, un récord para la serie y para Sony.

Spider-Man, interpretado por Tom Holland, también apareció en películas de MCU como “Avengers: Endgame”, la película más taquillera de todos los tiempos.