Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha reducido su deuda con Rosneft, la mayor petrolera rusa, a US$ 800 millones durante el tercer trimestre, según una presentación de la compañía con motivo de sus resultados financieros hasta setiembre.

De acuerdo con Rosneft, la estatal PDVSA tuvo a finales del segundo trimestre una deuda de US$ 1,100 millones, por lo que ha devuelto a la petrolera rusa US$ 300 millones en el tercer trimestre.

A finales del 2017, PDVSA tenía aún una deuda contraída con Rosneft de US$ 4,600 millones, cuantía que ha ido reduciendo gradualmente a lo largo de los últimos ejercicios.

De esta manera, en el primer trimestre del 2018 el importe adeudado se situaba en US$ 4,000 millones, a finales de junio de ese año en US$ 3,600 millones, a fecha de 30 de setiembre en US$ 3,100 millones y al término del ejercicio el 31 de diciembre en US$ 2,300 millones.

Ya en el 2019 disminuyó su deuda con Rosneft hasta finales de marzo a US$ 1,800 millones y a finales del segundo trimestre a US$ 1,100 millones.

En el apartado de contingencias de la presentación de sus resultados financieros, la petrolera rusa indica que "monitorea continuamente los proyectos que se implementan en Venezuela con su participación".

También recuerda que las relaciones comerciales con PDVSA se basan en contratos ya existentes acordes a la legislación aplicable, incluida la ley internacional.

En junio pasado, Rosneft indicó que en el 2018 aumentó 7% la extracción de petróleo en Venezuela, pese a la "difícil situación" en el país andino, en referencia a las sanciones estadounidenses impuestas a Venezuela y que afectan directamente a los activos de la petrolera venezolana.

Para este año no esperaba entonces descensos importantes en la extracción de petróleo en los proyectos conjuntos.

Rosneft participa en Venezuela en los proyectos Petromonagas (40%), Petromiranda (32%), Petroperijá (40%), Boquerón (26.67%) y Petrovictoria (40%).

La petrolera rusa posee también el 100% del proyecto gasístico de exploración de los yacimientos Mejillones y Patao, el 100% de la empresa de servicios petroleros Precision Drilling y el 51% de la empresa Perforosven.