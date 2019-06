PCM: Southern Copper no tendrá más alternativa que elaborar otro EIA

La mesa de diálogo anunciada en el valle de Tambo de Islay (en Arequipa), no se realizará esta semana, pesa que fue el propio gobernador regional Elmer Cáceres Llica, quien anunció que se efectuaría estos días, detalla Los Andes de Arequipa.

Y es que la minera Southern Copper Corporation (SCC) está próxima a recibir la licencia de construcción por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero enfrenta una barrera social por la comunidad del Valle del Tambo.

“El tema de diálogo todavía no es concreto. Si bien es cierto el presidente (Martín Vizcarra) me lo dijo por palabra, en lo real no hay fecha”, indicó el gobernador regional.

¿Retroceso de la PCM?

El próximo 1 de agosto, vence la vigencia del EIA aprobado, y si no recibe licencia de construcción, todo volverá a fojas cero.

Al respecto, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez, confirmó que el proceso de diálogo estaba programado para esta semana, pero por problemas de tiempo se postergaría para el lunes o martes de la próxima semana.

“Una fecha tentativa era el viernes 28 de junio, pero el premier ya tiene programada una visita a la Amazonia”, precisó.

Raúl Molina dijo que la instalación de la mesa de diálogo es un paso más en el proceso de solución, y que Del Solar llegará acompañado de 2 ministros, pero aún no han sido designados.

En este entorno, el representante de la PCM señaló que la empresa minera hasta ahora cumple con todas las normas ambientales y presumió que el Gobierno no otorgará la autorización, porque aún falta un problema por resolver, que podría ser el descontento de la población del Valle del Tambo.

En su opinión, dijo que SCC no tendrá más alternativa que elaborar otro EIA para demostrar que el proyecto minero es amigable con el ambiente y la agricultura.

El proyecto cuprífero tiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, pero el gobierno no le expide licencia de construcción.