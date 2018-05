PayPal listo para ganar en industria de US$ 95 billones, dice UBS

PayPal Holdings Inc. está preparado para superar a sus pares en la industria global de pagos electrónicos, que tiene un valor de US$ 95 billones, predice UBS.

El gigante de la tecnología financiera debería experimentar un crecimiento del volumen de alrededor del 20% en el mediano plazo, en comparación con un 9% de Mastercard Inc. y un 8% de Visa Inc., escribió el analista Eric Wasserstrom en una nota para los clientes el jueves.

UBS también estimó que el sector general crecerá alrededor del 7.5% por año durante los próximos tres años a medida que el efectivo y los cheques continúan desapareciendo.

"PayPal se beneficiará del sostenido crecimiento del volumen debido al compromiso de sus dos principales grupos de usuarios: la creciente demanda por su procesador y los servicios de puerta de enlace de los comerciantes; y un mayor uso del consumidor de sus aplicaciones de pago ", dijo el analista.

"Nuestra visión más constructiva de PYPL refleja nuestra creencia de que estas tendencias generarán revisiones positivas de las ganancias por acción y mantendrán la prima de valuación de las acciones en niveles históricos".

Wasserstrom asumió la cobertura de PayPal con una calificación de comprar y Visa con una calificación neutral el jueves e inició Mastercard en neutral.

Las últimas dos empresas deberían beneficiarse de fuertes tendencias de pagos, pero esto ya está incorporado en las acciones, dijo Wasserstrom. American Express Co. sigue siendo la principal elección de UBS.

