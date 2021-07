Toyota, patrocinador de los Juegos Olímpicos de Tokio, no emitirá anuncios de televisión relacionados con los JJOO por el escaso apoyo popular al evento, ya que dos tercios de los japoneses dudan de una celebración segura durante la pandemia del COVID-19, según un sondeo de medios locales.

El presidente ejecutivo de Toyota Motor Corp 7203.T, Akio Toyoda, y otros ejecutivos no asistirán tampoco a la ceremonia de apertura, afirmó la compañía el lunes.

“Es cierto que Toyota no asistirá a la ceremonia de apertura, y la decisión se adoptó considerando varios factores, como la ausencia de espectadores”, dijo una portavoz. “No emitiremos anuncios relacionados con los Juegos en Japón”.

Unas 60 empresas japonesas que han pagado más de US$ 3,000 millones por los derechos de patrocinio de los pospuestos Juegos Olímpicos de 2020 se enfrentan ahora al dilema de vincular o no sus marcas a un evento que hasta ahora no ha conseguido un fuerte respaldo popular.

A solo cuatro días de la inauguración de los JJOO en Tokio, el 68% de los encuestados en un sondeo del diario Asahi expresó sus dudas sobre la capacidad de los organizadores para controlar las infecciones por COVID-19, mientras que el 55% se mostró contrario a la celebración del evento.

Tres cuartas partes de las 1,444 personas que participaron en la encuesta telefónica dijeron estar de acuerdo con la decisión de prohibir la entrada de espectadores a los eventos.

A medida que suben los casos de COVID-19 en Tokio -que se encuentra bajo su cuarto estado de emergencia-, aumenta la preocupación pública de que la celebración de un evento con decenas de miles de atletas, representantes y periodistas pueda acelerar las tasas de infección en la capital japonesa e introducir variantes más infecciosas o mortales.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que espera que los japoneses se muestren favorables a los Juegos cuando comience la competición y los deportistas locales empiecen a ganar medallas. Los JJOO se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto.

“Seguiremos cooperando y trabajando de forma estrecha con organizadores como el Gobierno Metropolitano de Tokio, Tokio 2020 y el COI para garantizar que tenemos un ambiente seguro para los Juegos”, dijo el portavoz gubernamental, el secretario jefe de gabinete, Katsunobu Kato, en una comparecencia ante los medios.

Funcionarios de los JJOO reportaron el domingo el primer caso de COVID-19 entre los competidores en la villa olímpica en Tokio, donde se espera que se alojen 11.000 deportistas durante el evento.

Desde el 2 de julio, los organizadores de Tokio 2020 han reportado 58 casos positivos entre atletas, funcionarios y periodistas.