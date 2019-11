Para este último trimestre, la empresa de camposantos Parque del Recuerdo prevé ampliar su infraestructura en Lima norte, lo cual significará una inversión de US$ 14 millones.

El director general de Afectaciones de la empresa, Waldo Sierra Garate, detalló así que la empresa inaugurará un edificio de nichos en su actual camposanto de Puente Piedra este 1° de noviembre con una inversión de US$ 7 millones.

El ejecutivo anotó que dentro de un mes abrirán un nuevo camposanto en Ancón (cercano al balneario de Santa Rosa), que tiene un espacio de 42 hectáreas y con otro desembolso de US$ 7 millones.

Iniciativas

Para mediados del próximo año, Parque del Recuerdo proyecta contar con un camposanto en Carabayllo, que tendrá una extensión de 20 hectáreas. Sierra Garate indica que esta decisión por colocar camposantos en Lima norte se fundamenta en que en esta zona se encuentran familias maduras o de mayor edad.

En provincias, ya tienen presencia en Tacna, Arequipa (dos cementerios; el último inaugurado en el 2018), Piura e Ica.

“Esperamos ver dos o tres nuevas construcciones en provincias entre el 2021 y 2022”, mencionó. Parque del Recuerdo –dijo– maneja dos canales de servicios que son el de necesidad inmediata (35% de la demanda) en el que se necesita contar con un servicio funerario y sepultura de manera inmediata; y el canal de necesidad futura y prevención (concentra el 65% de la demanda), en el que se tiene más facilidades y menores precios, y las familias lo adquieren con tiempo.

Oferta

El mercado de servicios funerarios (velatorio, sepultura y cremación) mueve al año entre S/ 510 millones y S/ 663 millones. Waldo Sierra observa que hay un incremento en la facturación de estos servicios por parte de la población. En Lima se estima que al año fallecen unas 51,000 personas (4,200 al mes).

Los precios promedio de servicios de velatorio están entre S/ 10,000 y S/ 13,000; mientras que el valor de las sepulturas varían entre S/ 4,000 a más de S/ 6,000, estimó.

Un 18% de familias ya tiene separados servicios funerarios

El representante de Parque del Recuerdo, Waldo Sierra, señaló que en la capital 18 de cada 100 familias (18%) ya tiene contratados sus servicios funerarios (velatorio y sepultura).

Refirió que actualmente Parque del Recuerdo se demora de uno a dos años para encontrar nuevas ubicaciones para desarrollar nuevos camposantos en el país. Comentó que, además del tema de los trámites municipales, la búsqueda de terrenos para cementerios está condicionada a diversos factores como el precio de la tierra a adquirir y el acceso a agua para el riego del futuro camposanto. Se estima que construir un cementerio demanda entre US$ 5 millones y US$10 millones.

Respecto al costo de la tierra para un camposanto, indicó que el valor en provincia está entre US$ 20 y US$ 25 el metro cuadrado, mientras que en Lima está en más de US$ 50 el metro cuadrado. Señaló que, a medida que aumenta la demanda, se observa un incremento en el valor de los precios de la tierra para desarrollar camposantos.

La oferta total en Lima está compuesta por 10 camposantos privados, 10 cementerios municipales y dos espacios de la beneficencia pública. Asimismo, dijo que se observa una mayor demanda en cremaciones cuyo costo es desde S/ 2,000.