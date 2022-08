El propietario de la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+ transmitirán el torneo anual con los mejores equipos de fútbol de Europa en virtud de un nuevo acuerdo que se extiende desde el 2024 hasta el 2030. Paramount pagará alrededor de US$ 250 millones por año, frente a los US$ 100 millones por año bajo el anterior acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, o UEFA, contemplaba recibir alrededor de US$ 2,000 millones durante seis años por los derechos combinados en inglés y español, pero decidió posponer la venta de los derechos en español porque el mercado de streaming para esa audiencia todavía está en sus inicios, dijeron las personas.

TelevisaUnivision Inc., que actualmente posee los derechos en español, lanzó un nuevo servicio de streaming llamado Vix+ en julio. Por su parte, su rival, Telemundo, planea lanzar un centro de contenido en Peacock, el servicio de streaming de propiedad de su matriz, Comcast Corp.

El nuevo acuerdo con Paramount valida la Liga de Campeones como una de las propiedades del fútbol europeo más valiosas en los medios estadounidenses y es una prueba más del elevado costo de los derechos deportivos.

En noviembre, NBC de Comcast Corp. acordó pagar más de US$ 2,500 millones durante seis años para renovar los derechos en Estados Unidos para transmitir partidos de la Premier League inglesa. Eso fue casi el triple del costo de su acuerdo anterior.

Apple Inc. está pagando una garantía mínima de US$ 250 millones al año por los derechos de la Major League Soccer, casi el triple del valor del acuerdo anterior, según Sports Business Journal.

Paramount apuesta a que el deporte seguirá ganando popularidad en Estados Unidos. La final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool atrajo a 2.8 millones de espectadores en su cadena CBS en mayo, la audiencia más grande en Estados Unidos para una final transmitida por televisión en inglés. También fue la audiencia de streaming más grande para un partido en Paramount+.

Antes de decidirse por Paramount, la UEFA también tuvo conversaciones preliminares sobre los derechos de la Liga de Campeones en EE.UU. con NBC de Comcast, ESPN de Walt Disney Co., Amazon.com Inc., Apple, Fox Corp., Warner Bros. Discovery Inc., Univision y DAZN, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones eran privadas. Al final, Paramount y Amazon hicieron las dos ofertas más altas, dijeron las personas.

“La UEFA ha sido un impulsor clave para Paramount+ desde nuestro lanzamiento y estamos encantados de extender esta exitosa asociación mostrando aun más fútbol de clase mundial durante la temporada 2029-30, aprovechando el increíble impulso que hemos creado en los últimos dos años”, dijo Sean McManus, presidente de CBS Sports.