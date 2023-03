El joyero está vendiendo un bono vinculado a la sostenibilidad de € 500 millones (US$ 531 millones) con vencimiento a cinco años, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada a hablar al respecto.

La oferta incluye tres objetivos de sostenibilidad. Los dos primeros se enfocan en la reducción de emisiones, mientras que el tercero especifica el uso total de oro y plata reciclados dentro de dos años.

El fuerte crecimiento de estas ventas de bonos vinculados a la sostenibilidad se ha desacelerado en el último año debido al escrutinio que enfrentan las empresas sobre el lavado verde y si los objetivos son demasiado fáciles.

La oferta de Pandora es parte de los esfuerzos para aliviar su dependencia del mercado de préstamos bancarios y diversificar las fuentes de financiamiento.

La empresa ha alcanzado “el tamaño y la fortaleza” donde es “natural” obtener una calificación y tener más fuentes de financiamiento que solo préstamos, dijo el director financiero de la compañía, Anders Boyer , en una entrevista esta semana.

Los ingresos de la venta se utilizarán para fines corporativos generales, incluida la refinanciación de la deuda existente, lo que implica una línea de crédito puente por parte de algunos de los colocadores, según la persona.

El acuerdo está en manos de Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, BNP Paribas SA y Morgan Stanley. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pandora se está expandiendo y prometió abrir al menos 100 tiendas nuevas en 2023. Sus acciones han subido más del 35% en lo que va del año gracias a resultados sólidos y planes de recompra de acciones.