La pandemia del coronavirus aceleró el boom del comercio electrónico en el mundo y disparó las ganancias de Mercado Libre, la plataforma argentina que es líder en América Latina.

Creada en 1999 por el argentino Marcos Galperín, Mercado Libre duplicó sus ventas, tanto en facturación como en volumen durante el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia se extendió por la región y la mayor parte de los países decretó el confinamiento de la población.

La capitalización bursátil de la firma es de unos US$ 55,000 millones, lo que la coloca codo a codo con la brasileña Vale, la primera empresa de América Latina.

Su acción en Wall Street pasó de US$ 610.19 el 2 de enero a US$ 1,111.64 el miércoles pasado, ante el apetito de los inversores por los papeles de la firma cuando el comercio electrónico se convirtió en la opción del consumidor confinado.

Con un modelo de negocios similar al de Amazon o eBay, Mercado Libre está presente en 18 países y se ubica séptima entre estos gigantes del e-commerce. “En América Latina hay muchas oportunidades. Se estima que la transformación digital se aceleró entre tres y cinco veces en los últimos meses”, declaró a la AFP Sean Summers, vicepresidente de mercadeo de la compañía.

Mientras las economías latinoamericanas caen, con aumento de la pobreza y el desempleo, Mercado Libre vio crecer el número de usuarios de la plataforma en 45.2% hasta alcanzar 51.5 millones de personas, según su último balance.

Sus ingresos netos aumentaron de US$ 545 millones en el segundo trimestre de 2019 a US$ 878 millones en el mismo periodo de este año. Los beneficios brutos pasaron de US$ 272 millones en el segundo semestre de 2019 a 427 millones en el mismo lapso de 2020.

En tanto, la ganancia neta después del pago de impuestos para el trimestre fue de 55.9 millones de dólares o US$ 1.11 por acción. “En nuestro marketplace se concretan 16 compras y 425 visitas por segundo y el volumen total de pagos procesados durante el trimestre por Mercado Pago (...) fue de US$ 11,214.3 millones, un aumento interanual de 72.1%”, refirió Summers.

“Click o sucumbir”

La pandemia fortaleció las ventas y pagos virtuales, pilares del negocio de Mercado Libre, un círculo que cierra con su sistema de créditos disponible en varios países. “Al Estado, productores y consumidores no les quedó otra opción que hacer ‘click’ o sucumbir”, resumió a la AFP Ignacio Carballo, director del Ecosistema de Programas Fintech de la Universidad Católica Argentina.

“Antes de la covid-19 un tercio de los pagos en las economías en desarrollo se canalizaba por medios físicos: correo, cheques o efectivo”, indicó Carballo. Pero en pandemia “las empresas se adecuaron e invirtieron en sus canales de venta digital. Habrá que ver cuánto quedará de esta inclusión digital forzada del consumidor y si los cambios de hábito serán permanentes”, agregó.

Solo en Argentina, desde marzo las ventas online aumentaron 84%, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, conforme crecía el aislamiento y el miedo al contagio.

El fenómeno parece replicarse en otros países de la región. Así, al finalizar el segundo trimestre de 2020, Mercado Libre sumó 17 millones de nuevos usuarios, concretó 3.3 millones de transacciones diarias por Mercado Pago y otorgó US$ 172 millones en préstamos en México, Brasil y Argentina.

En América Latina, “más de la mitad de la población se encuentra fuera del sistema financiero tradicional, o sub-bancarizado. Incluir a esa porción de la sociedad a los servicios financieros es una revolución enorme que todavía resta consolidar”, dijo Summers.

Con 12,200 empleados en la región, Mercado Libre anunció que incorporará 5,000 más en 2020, la mayor parte en sus centros de distribución. - Críticas - La empresa del logo amarillo con los brazos fuertes sumó en los últimos años cientos de reclamos ante el organismo de Defensa del Consumidor en Argentina, algunos con fallos adversos.

Especialistas en derecho del Trabajo, como el exdiputado Héctor Recalde, objetan el convenio laboral de la empresa en Argentina, al sostener que viola límites horarios y pago de horas extras, o que restringe el derecho a huelga.

Además, los bancos se quejaron cuando en 2017 el grupo comenzó a otorgar créditos sin someterse a las regulaciones que impone a ese sector el Banco Central (BCRA), al considerarlo “competencia desleal”. Pero el boom del e-commerce durante la pandemia parece afianzar su modelo de negocios: “Tal vez sea el triunfo definitivo de la economía de datos: menos retail (ndlr: comercios minoristas) y más catálogo en línea, menos carrito y más delivery, menos operaciones en sucursales y más banca on-line”, concluye Javier Minsky, CEO de la consultora Virtualmind.