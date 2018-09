Panasonic podría trasladar parte de su producción fuera de China

Panasonic Corp., el fabricante japonés de artículos que van desde productos electrónicos de consumo hasta paneles solares y baterías para vehículos eléctricos, podría considerar trasladar parte de su producción de China a México o países del sudeste asiático para evitar los aranceles propuestos por Estados Unidos a los productos chinos.

La guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo probablemente complicará aún más las decisiones de invertir en China, de acuerdo con Yoshio Ito, jefe del negocio automotriz de Panasonic. El conflicto tendrá un impacto "significativo" en Panasonic, que exporta productos como componentes de automóviles fabricados en su planta de Dalián en China a Estados Unidos, dijo.

"En este entorno, nuestra prioridad será la rentabilidad", dijo Ito en una entrevista en Tokio. "Lamentablemente, no hay nada que ganar en una guerra comercial". El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana ya que se necesitan negociaciones con los clientes, dijo.

La Administración Trump impuso nuevos aranceles a importaciones de China por US$ 200,000 millones el 24 de septiembre, además de los US$ 50,000 millones a artículos ya anunciados. China ha respondido a la segunda ronda con aranceles propios a bienes estadounidenses por US$ 60,000 millones.

Alrededor de una tercera parte de las más de 430 empresas estadounidenses en China tienen previsto o están considerando trasladar sus instalaciones de producción al extranjero en medio de las tensiones, según los resultados de una encuesta publicados el 13 de setiembre por AmCham China y AmCham Shanghai. El sudeste de Asia era su principal destino.

Panasonic fabrica sensores, sistemas de navegación para vehículos y baterías en fábricas chinas, en ciudades entre las que se incluyen Dalián y Tianjin. También ha dicho que comenzará a vender células solares y módulos producidos para Tesla Inc. en el estado de Nueva York a otros compradores, debido en parte a las tarifas de los componentes solares importados a Estados Unidos.