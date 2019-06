Oxford, no malgastes los millones de Schwarzman

Stephen Schwarzman no se habría convertido en multimillonario si hubiera malgastado su dinero. El cofundador de Blackstone Group LP debería asegurarse de que la Universidad de Oxford no desperdicie su donativo récord de 150 millones de libras esterlinas (US$ 189 millones) para construir un nuevo edificio.

Como era de esperar, la donación se ha recibido con críticas al donador por hacer dinero con capital privado y no entregar el efectivo a causas más valiosas. Oxford también ha sido atacada por aceptar el obsequio. Esto está fuera de lugar. Las fortunas no se hacen acumulando centavos en cuentas de ahorro. ¿Los críticos preferirían que Schwarzman lo gaste en sí mismo?

El regalo, que permitirá a Oxford agrupar la mayoría de sus facultades de arte en un solo lugar y albergar un nuevo centro para el estudio de la ética en inteligencia artificial, es un respaldo positivo al valor de las humanidades en la educación moderna, según la universidad. También demuestra que Oxford puede recaudar importantes sumas de dinero privado, algo que podría tener que hacer más a menudo.

En los últimos años, Oxford ha llevado a cabo varios grandes proyectos de construcción entregados puntualmente. Está acostumbrada a ver que las grandes donaciones sean bien gastadas. Pero este donativo es a otra escala.

Debe haber preocupaciones. El uso de los ingresos aquí no es una prioridad obvia. Las facultades de arte de la universidad ya tienen sus propios recintos, pero este proyecto les dará un nuevo hogar compartido, con recursos adicionales, como un teatro y un estudio de transmisión. Ese es claramente un sitio ideal. La colaboración y las buenas ideas surgen cuando las personas se topan unas con otras.

Además, las instalaciones deberían permitirle a Oxford competir mejor por la experiencia postdoctoral y académica a nivel mundial. Otras universidades del Reino Unido, que ya se encuentran en desventaja de recursos, solo pueden observar con creciente desesperación.

Si bien la ética de cualquier cosa es una causa digna de apoyo financiero, en este caso solo se están creando unos cuantos nuevos puestos académicos. La universidad tendrá que lanzar un programa separado de recaudación de fondos para reforzar la facultad.

Y es discutible si esta nueva instalación hará la menor diferencia por reclutar estudiantes universitarios. Esto destaca una importante cuestión estratégica para Oxford. ¿Desea ser un centro de investigación superior o la universidad líder mundial en la enseñanza de pregrado? Es un mito que existe una relación causal entre estas dos opciones.

El gran riesgo aquí es que el regalo de Schwarzman se desperdicia por la administración excepcionalmente disfuncional de la universidad. La institución tiene tres bases de poder: la universidad central, las facultades y los colegios individuales (y autónomos) vinculados a estudiantes y académicos. Sobre estos, existen diversos comités que, comúnmente, comparten funciones. Representa una estructura contraria a la buena toma de decisiones o, a menudo, a cualquier decisión.

Hace dos décadas, la creación de la escuela de negocios de Oxford se vio obstaculizada por la disputa interna, como si podía ofrecer a los académicos pagos sobre la escala salarial estándar de la universidad permitida con el fin de atraer a los mejores talentos de Harvard e Insead. Oxford ha visto algunas reformas desde entonces y, de manera tranquilizadora, proporcionó algunos grandes proyectos de capital, pero el marco fundamental persiste.

Las posibilidades de parálisis son altas con tantos departamentos involucrados y el proyecto en una etapa tan temprana. Al ser Oxford, lo más probable es que ningún individuo tenga pleno poder sobre la manera en que se gasta el dinero. Sin embargo, un comité supervisará el proyecto, presidido por David Prout, exjefe del proyecto de trenes de alta velocidad HS2 del Reino Unido. Con suerte, este panel podrá tomar decisiones como una junta corporativa.

El edificio de Schwarzman se erigirá un día y será una ampliación bienvenida. Pero es probable que el drama se presente tanto en su construcción como en sus espacios para las artes escénicas.

Por Chris Hughes

