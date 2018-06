Ositran tiene 15 días para opinar sobre presencia de Indecopi en zona de embarque del Jorge Chávez

La ausencia de una oficina de reclamos del Indecopi en el área de embarque del aeropuerto internacional Jorge Chávez en el candelero.

Así, con miras promover su presencia en dicha área, restringida por la interpretación realizada por el Ositran al contrato de concesión, la Comisión de Defensa del Consumidor del parlamento acordó solicitar una nueva opinión al organismo regulador para autorizar la presencia del Indecopi en dicha área, a la que está restringida.

La misma que deberá estar lista en 15 días, aproximadamente. Así lo explicó, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Miguel Castro. La historia data del 2013 cuando el concesionario del aeropuerto capitalino (Lima Aiport Partners) le pidió al Ositran su interpretación del contrato de concesión ante la solicitud del Indecopi para instalar una oficina en al área de embarque del aeropuerto, a fin de atender los reclamos de los consumidores.

Verónica Zambrano, directora ejecutiva del Ositran, explicó que en aquella ocasión el Consejo Directivo interpretó que el organismo autónomo no puede ingresar a las áreas restringidas del aeropuerto como el área de embarque, si es que no tiene la autorización de seguridad respectiva, que en la práctica le toma entre 15 a 30 minutos.

" Indecopi no puede tener oficinas en las áreas restringidas (como el área de embarque) porque el contrato expresamente señala cuáles son las instituciones que pueden tener en esas zonas una oficina y no la menciona. Eso no quiere decir que el concedente y el concesionario se puedan poner de acuerdo para una modificación al contrato para permitir la presencia del Indecopi", remarcó Zambrano,

¿Se puede realizar una nueva interpretación? "No es deseable que en cada gestión se dé una interpretación distinta porque eso no genera estabilidad, sin embargo si ocurriera una situación adicional como Consejo Directivo tendríamos que volver a analizarla", puntualizó Zambrano.

Al respecto, Castro detalló que la "condición adicional" solicitada por Ositran es que los consumidores no pueden efectuar sus reclamos en la zona de embarque frente a circunstancias o abusos realizadas por una empresas aéreas. "Estamos hablando de los derechos de los consumidores. Los contratos no pueden estar por encima de ellos", precisó.

¿LAP estaría dispuesto a realizar cambios al contrato suscrito con el Estado? Milagros Montes, gerente de regulación de LAP, indicó a Gestión.pe que estarían dispuesto a realizar cambios al contrato suscrito el 2011 para que el Indecopi instale una oficina de reclamos en la zona de embarque de pasajeros.

"Si estamos de acuerdo a conversar con el MTC para un cambio al contrato. Está se suscribió el 2001 y ha cambiado la realidad así como el mercado, así como las necesidades de nuestros usuarios por lo que estamos a favor de realizar los cambios pertinentes para que esto ocurra", añadió.

Por su parte, Ivo Gagliuffi del Indecopi dijo que sí están dispuestos a instalar una oficina de reclamos en el área de embarque de pasajeros. En esa línea, detalló que de los 23 aeropuertos solo tienen una oficina en el Jorge Chávez de Lima (en la zona de viajes nacionales e internacionales) y en el Velasco Astete de Cusco.