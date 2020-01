Tras cuatro décadas de trayectoria en la corporación Ferreycorp, su presidente ejecutivo, Oscar Espinosa Bedoya, anunció que dejará su posición en el directorio de la compañía en marzo próximo.

“Parto con la satisfacción del trabajo realizado en una corporación que, a lo largo de casi un siglo, ha prosperado y trascendido en medio de las complejas coyunturas que han marcado la historia del país”, resaltó el ejecutivo.

Añadió que toma la decisión de su retiro con la satisfacción de haber cumplido una tarea y convencido que deja la compañía “con una gran fortaleza empresarial, una clara estrategia, robustas prácticas del directorio, una gerencia muy profesional y sobre todo, una cultura sustentada en sólidos valores que han hecho posible que la empresa alcance los 98 años de vida”.

Espinosa es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería y su carrera profesional la inició en sector público donde estuvo 18 años en los que pasó por cinco instituciones, siempre en cargos gerenciales. En una entrevista dada a este medio, el ejecutivo recordó que su primer trabajo fue los 23 años como gerente general con 300 personas a su cargo.

Su experiencia en el sector público la calificó como muy importante, misma que le permitió conocer el interior del país. “Yo soy optimista pero he tenido mis dudas de que el Perú llegara a lo que hemos llegado, se ha dado un salto impresionante.”, dijo en aquella entrevista.

Pasó por COFIDE, y después fue director ejecutivo en el Banco Mundial representando a diez países. Pero fue en 1980, que el destino lo cruzó con Ferreycorp, en ese entonces una compañía familiar que requería un tipo de gerencia distinta. Hoy la empresa cuenta con 2 mil accionistas, muy diversificados. El grupo principal son las AFP que tienen 35%. Era una empresa capitalista moderna, según la calificó Espinosa.

Logros

Bajo su mando estaba el negocio de bienes de consumo, aunque en ese momento la empresa ya estaba en bienes de capital. Así, fue director gerente general por 25 años –tras ocupar otros cargos gerenciales– y, posteriormente, su presidente ejecutivo por 12 años.

Desde el inicio de su gestión a la fecha, las ventas de la organización crecieron de menos de US$ 40 millones a los US$ 2,000 millones que bordea hoy. En adición a la labor realizada en Ferreycorp, es presidente de la asociación Empresarios por la Integridad, en cuyo liderazgo se enfocará desde la fecha, entre otras iniciativas.

Entre los logros más relevantes de su gestión resaltan las estrategias de resiliencia de la empresa ante las crisis económicas en los años 80, así como la decisión de apartarse, a fines de la década, de los negocios de bienes de consumo, para centrarse en el de bienes de capital.

También resultó clave haber identificado tempranamente el potencial de la minería peruana, en los años 90, y planificado inversiones en talleres para atenderla, que luego abrirían las puertas de nuevos negocios para el futuro de la organización.

Cabe destacar que Espinosa cuenta con estudios de posgrado en Ingeniería, Economía y Administración de Empresas, con títulos y diplomas de las universidades Harvard, North Carolina State College, ISVE Italia, Kellogg School de la Northwestern University, el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y el PAD de la Universidad de Piura.